Espectáculos
Ibiza acogerá el espectáculo 'Mundo Pica-Pica' para familias este marzo
El grupo infantil actuará en el Recinte Firal de Ibiza con un nuevo espectáculo musical
El Departament de Joventut ha programado para los días 28 y 29 de marzo el espectáculo musical infantil 'Mundo Pica-Pica', una propuesta dirigida al público familiar que se celebrará en el Recinte Firal de Ibiza.
El grupo Pica-Pica, conocido por su trayectoria en el ámbito del entretenimiento infantil y educativo, presentará un espectáculo con música, humor e interacción con el público. Con canciones populares, coreografías divertidas y mensajes pedagógicos, la compañía se ha convertido en un referente entre las familias.
El nuevo espectáculo combina temas clásicos con nuevas propuestas musicales y fomenta valores como la amistad, el respeto y el trabajo en equipo, todo ello en un formato participativo que invita a niños y adultos a cantar y bailar juntos.
Las funciones tendrán lugar el sábado 28, a las 18 horas, y el domingo 29, a las 12 horas. El precio de las entradas será de 8 euros para el público infantil y de 12 euros para los adultos.
Las entradas estarán próximamente a la venta a través del enlace de Consell Insular de Ibiza en Ticketib y desde la institución se informará puntualmente de la apertura de la venta.
Según ha informado el Consell de Ibiza, esta actividad se enmarca en la programación cultural dirigida a las familias con el objetivo de ofrecer propuestas de ocio educativo y de calidad en la isla.
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