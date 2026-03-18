Ibicine impulsa el talento emergente con 'ScriptLAB', un laboratorio para guionistas con residencia en Ibiza

El Festival de Cine de Ibiza, Ibicine, ha seleccionado los cinco proyectos de largometraje que participarán en la primera edición 'ScriptLAB', un laboratorio-residencia de guion impulsado por Dicho y Hecho Producciones con la colaboración de Festival de Guiones Audiovisuales de Porto Alegre, Frapa. La iniciativa está dirigida a largometrajes de ficción, tanto de acción real como de animación, y busca apoyar el desarrollo de nuevas propuestas audiovisuales.

Los proyectos elegidos son ‘Cráteres’, de Candela Buttigliero; ‘Balam’, de Alberto Tejero Caballo; ‘El hijo de la sepulturera’, de Juanjo Durán; ‘La rural’, de Santiago Díaz-Vence, y ‘Temporada de avispas’, de Denise Moreno.

Los autores de estas obras recibirán durante marzo mentorías personalizadas, talleres, sesiones de coaching y formación en línea. Después, participarán en una residencia presencial en Ibiza entre el 8 y el 11 de abril en el hotel Ocean Drive Talamanca, sede oficial de Ibicine 2026.

El programa contará con el asesoramiento de profesionales como Leo García, guionista, productor y director del Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre de Frapa, y Jorge Naranjo, guionista de series como 'Los hombres de Paco' y miembro de la directiva de la Academia de Cine, que ejercerán como tutores del laboratorio.

Durante la residencia, los finalistas también asistirán a ponencias impartidas por figuras del sector audiovisual como Marina Mêmis Müller, socia y productora ejecutiva de Frapa; Luis Manso, productor de películas como ''Camino', 'Campeone's o 'La gran aventura de Mortadelo y Filemón', y el actor Juan López-Tagle.

El laboratorio culminará con una jornada de pitch el 10 de abril en el Teatro España de Santa Eulària, donde los cinco proyectos se presentarán ante representantes de la industria audiovisual. Entre los profesionales confirmados figuran Teresa Fernández-Valdés, Raúl Cerezo, Rodrigo Espinel, Rafael Sánchez e Inés París, además de varios de los mentores participantes.

Ese mismo día también se celebrarán encuentros personales entre los responsables de los proyectos y representantes del sector. Las productoras interesadas en mantener estas reuniones podrán solicitarlas a través del correo electrónico habilitado por la organización.

Además, los cinco finalistas acceden ya a un primer reconocimiento, al incorporarse automáticamente a las reuniones one to one en línea, previas al Mercado Internacional de Guion de Frapa 2026.

La entrega de los primeros premios de industria de Ibicine tendrá lugar durante la gala de los Premios Astarté 2026, que se celebrará el 11 de abril en Can Ventosa, en la ciudad de Ibiza. En ese acto se concederán hasta tres galardones: el Premio Frapa, con acceso directo al Mercado Internacional de Guion de Porto Alegre; el Premio Lur Atlantik Films, con acompañamiento durante doce meses, y el premio de Egeda de impulso al desarrollo del proyecto.

Con este nuevo laboratorio, Ibicine refuerza su apuesta por el talento emergente y por la profesionalización del sector audiovisual, con una iniciativa orientada a acompañar a guionistas en el desarrollo creativo y estratégico de sus ideas y a conectarlos con agentes clave de la industria nacional e internacional.