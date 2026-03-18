Más de 1.200 consultas, operaciones y pruebas canceladas en Ibiza y Formentera por la huelga de médicos

La huelga de médicos ha afectado ya a 1.223 pacientes que han sufrido cancelaciones de citas en el Área de Salud de Ibiza y Formentera en sus tres primeras jornadas de paro, según el balance elaborado a partir de los datos difundidos por el Ib-Salut.

En la primera jornada, celebrada el lunes 16 de marzo, el Área de Salud de Ibiza y Formentera informó de la suspensión de 11 operaciones, 253 consultas y pruebas diagnósticas y 190 consultas de Atención Primaria, lo que dejó un total de 454 cancelaciones.

En la segunda jornada, el martes 17 de marzo, el Ib-Salut elevó en otras 356 las actividades suspendidas. En concreto, se cancelaron 22 operaciones, 40 consultas y pruebas diagnósticas y 294 citas de Atención Primaria. Con ello, el balance acumulado en dos días alcanzó las 810 cancelaciones.

A estas cifras se suman ahora las de la tercera jornada de huelga, la de este miércoles, en la que se han registrado 413 nuevas cancelaciones en el Área de Salud de Ibiza y Formentera. De ellas, 8 corresponden a operaciones, 72 a consultas y pruebas diagnósticas y 333 a consultas de Atención Primaria. De este modo, el total acumulado asciende ya a 1.223 suspensiones en las Pitiusas.

En simultáneo, el sindicato ha convocado la concentración ‘Sin médicos no hay sanidad’ para este jueves 19 a las 11 horas a las puertas del Hospital Can Misses, la segunda de esta semana. Tras la protesta está prevista una asamblea abierta, a las 11.30 horas en el salón de actos del centro hospitalario, a la que están invitadas asociaciones de pacientes y pacientes de Ibiza y Formentera. Desde el Sindicato Médico de Balears (Simebal) han insistido a los pacientes en que la huelga es no sólo para mejorar sus condiciones laborales sino también para mejorar la atención sanitaria y, tras la ristra de cancelaciones de esta segunda semana de huelga, que se suman a las más de 2.700 de la semana de paro del mes de febrero, quieren explicarse.

Simebal-CESM asegura que en esta tercera jornada se ha producido un repunte del seguimiento de la huelga en Ibiza, con una participación del 70% en el ámbito hospitalario y del 40% en Atención Primaria, unos datos que, según el sindicato, reflejan la “preocupación máxima” y el “hartazgo” del colectivo médico.

El paro, convocado durante cinco días, mantiene así su impacto sobre la actividad asistencial en las Pitiusas. El conflicto se enmarca en el rechazo del sector sanitario al nuevo Estatuto Marco negociado entre el Ministerio de Sanidad y los sindicatos, al tiempo que los médicos reclaman un marco propio para la profesión.