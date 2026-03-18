Una huelga indefinida amenaza con colapsar el aeropuerto de Ibiza en Semana Santa

Los sindicatos CCOO, UGT y USO han anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en la empresa de asistencia en tierra (handling) Groundforce, que presta servicios en el aeropuerto de Ibiza. El primer día de paro previsto es el viernes 27 de marzo, a las puertas de Semana Santa, por lo que esta medida amenaza con colapsar el tráfico de pasajeros y la gestión de equipajes en un momento crítico en es Codolar.

El origen de la disputa reside en un "desacuerdo" dentro de la comisión paritaria del convenio colectivo respecto a la aplicación de las tablas salariales de 2026. Según denuncian las centrales sindicales, la empresa está realizando una "interpretación unilateral" de los artículos del convenio para evitar aplicar la garantía de recuperación del poder adquisitivo ligada al IPC. Los sindicatos exigen una subida del 7,82% para los grupos de administrativos y agentes, mientras que la empresa pretende limitarla al 4,58% en los conceptos fijos.

"No es aceptable que la empresa deje sin efecto la recuperación salarial acordada", señalan los tres sindicatos en un comunicado conjunto. Para forzar el desbloqueo de la situación, los trabajadores están llamados a secundar paros parciales todos los lunes, miércoles y viernes en las siguientes franjas horarias: de 5 a 7 horas, de 11 a 17 horas y de 22 a 00 horas.

Groundforce es una de las principales operadoras de handling en es Codolar y una huelga de carácter indefinido durante los días clave de marzo y abril podría derivar en retrasos masivos, cancelaciones y muchas maletas sin procesar en la terminal. Desde los sindicatos aseguran que la huelga es una "medida de presión legítima" ante la falta de voluntad negociadora de la compañía. "La participación es clave para alcanzar una solución justa", sentencian, haciendo un llamamiento a toda la plantilla para secundar la protesta.

Las "hormiguitas" del aeropuerto

Desde UGT añaden que "es maravilloso poder volar y poder visitar gracias a ello lugares de todo el mundo", pero piden a los pasajeros que "miren por los ventanales de su aeropuerto, por las ventanillas del avión, por las instalaciones en general del aeropuerto".

"Lo que ven moverse como 'hormiguitas' en las pistas', quienes les atienden en los mostradores de facturación y embarque, en los de reclamaciones o atención al cliente son personas, son personas a las que esta extensión del modelo low cost a todos los confines del negocio lo que les provoca cada día son que sus condiciones se endurezcan y que su manera de vida se convierta en una constante violación de sus derechos laborales y, por ende, una violación de sus derechos como personas", denuncian.

Además, en el sindicato avisan de que lucharán contra las posibles "argucias de las empresas para diluir los efectos de la huelga", como las "cancelaciones interesadas de vuelos" para echarles "encima a la opinión pública". "Mientras los actores principales, con AENA a la cabeza, sigan impasibles, el único recurso es la huelga", resumen.