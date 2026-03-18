Un hotel de Ibiza, mejor 'opening' de 2025 en los premios Forbes

La sede de Forbes House en Madrid acogió elmartes la gala de entrega de los Forbes Travel Awards 2026, unos galardones que nacen con el objetivo de reconocer la excelencia y la innovación en la industria turística española e internacional y en el que se premió a un hotel de Ibiza como mejor apertura del año pasado.

El evento contó con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el presidente de SpainMedia y editor de Forbes España, Andrés Rodríguez, quienes destacaron el papel del turismo como principal motor económico y estratégico del país. Durante la ceremonia, Hereu subrayó que estos premios contribuyen al fortalecimiento de la Marca España y agradeció el compromiso de los profesionales del sector en la generación de bienestar y prosperidad.

Por su parte, Andrés Rodríguez definió Forbes House como un catalizador de encuentros para el mundo empresarial, enfatizando que los galardones son el resultado de un riguroso proceso de selección por parte del Comité Editorial de Forbes Travel, basado en la independencia y el reconocimiento al esfuerzo de las compañías.

El momento más emotivo de la noche fue la concesión del Premio Forbes Travel al Liderazgo Turístico (In Memoriam) a Gabriel Escarrer Juliá, fundador de Meliá Hotels International fallecido en 2024. Su hijo, Gabriel Escarrer Jaume, actual presidente y consejero delegado de la hotelera, recogió el galardón destacando los valores de excelencia, innovación y vocación de servicio que legó su padre tras 70 años al frente de la compañía. Escarrer ha aprovechado la ocasión para señalar la importancia de la conectividad aérea en la competitividad del sector.

Alojamientos premiados: Marbella, Barcelona, Fuerteventura, Ibiza y Madrid

En la categoría de alojamientos, los premiados fueron el NH Collection Madrid Palacio de Tepa (Mejor Hotel Urbano), Marbella Club Hotel (Mejor Hotel Icónico), Hyatt Regency Barcelona Tower (Mejor Hotel Business & Leisure), Paradisus by Meliá Fuerteventura (Mejor Resort), Royal Hideaway Corales Resort (Mejor Hotel Gourmet), Zoëtry Mallorca (Mejor Hotel de Escapada), The Unexpected Ibiza Hotel (Opening Star) y The Palace, A Luxury Collection Hotel, Madrid (Gran Leyenda de la Hospitalidad).

En el ámbito del transporte, Iberia fue distinguida como Mejor Compañía Aérea y Costa Cruceros como Mejor Compañía de Cruceros. Asimismo, la campaña 'The Andalusian Deal' de Turismo de Andalucía recibió el premio a la Mejor Campaña de Comunicación Turística, mientras que el programa 'Wave of Change' de Iberostar Group fue reconocido como la Mejor iniciativa sostenible en Turismo.

En cuanto a los destinos, Tenerife es el Mejor Destino Español y Madrid obtuvo el reconocimiento como Mejor Ciudad. En el plano internacional, Austria fue galardonada como Mejor Destino Cultural, Chile como Mejor Destino Internacional y Costa Rica como Mejor Destino de Naturaleza. Finalmente, la Comunidad de Madrid recibió el premio al Mejor Destino de Negocios.