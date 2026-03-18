Glitterbox revela el 'line-up' de su residencia 2026 en Amnesia Ibiza con 22 fiestas por el 50 aniversario del club

Glitterbox ha desvelado el line-up de su residencia de 2026 en Amnesia Ibiza, donde celebrarán 22 fiestas todos los viernes entre el 15 de mayo y el 9 de octubre, coincidiendo con la temporada del 50 aniversario del club.

La organización señala que esta nueva etapa en Amnesia Ibiza marca "un nuevo capítulo" para estas noches y sitúa su llegada al club como la unión entre dos marcas de la vida nocturna de la isla. En ese contexto, destaca que, tras cinco décadas "en el corazón de la vida nocturna ibicenca", Amnesia se ha consolidado como uno de los clubes "más respetados del mundo" y que la incorporación de Glitterbox supone el encuentro entre dos instituciones "definidas por momentos inolvidables en la pista de baile", desde la Main Room hasta la Terraza.

Cartél Amnesia de las sesiones de Glitterbox. / Amnesia

Según la información facilitada, Glitterbox mantendrá en esta primera temporada en Amnesia los elementos que han definido su propuesta, con su "energía inconfundible", su "espíritu exuberante" y una banda sonora "atemporal". A lo largo del verano, el público encontrará la misma atmósfera positiva, momentos de conexión en la pista y un espectáculo con su colectivo de bailarines y performers, además de una selección musical centrada en himnos disco, clásicos del house y otros sonidos de carácter atemporal.

La temporada contará con un cartel integrado por algunos de los artistas más influyentes del house y el disco. Entre los nombres anunciados figuran Honey Dijon, Jayda G, Folamour, Krystal Klear, DJ Holographic, Bellaire, Dan Shake y O’Flynn, junto a Armand Van Helden, Masters At Work, David Morales, Louie Vega, Todd Terry, Derrick Carter, Carl Craig, Dimitri From Paris, DJ Jazzy Jeff, Inner City, Moodymann y Dave Lee.

El line-up incorpora también, siguiendo la tradición de Glitterbox, a voces y performers vinculados al sonido y al espíritu del disco y el house, con actuaciones de Barbara Tucker y Julie McKnight. La organización añade que se anunciarán más incorporaciones a medida que se acerque el verano.

La programación de 2026 incluirá además sets especiales y otros momentos destacados, entre ellos actuaciones de Denis Sulta y Skream, así como The Ritual con Anané & Louie Vega, una propuesta que, según la organización, celebra "las raíces más profundas del soulful house".

La llegada de Glitterbox a Amnesia se enmarca en el 50 aniversario del club y, según la organización, dará forma a una temporada que "honra el pasado mientras celebra el presente" a través de una propuesta vinculada al legado del clubbing, la comunidad y la libertad en la pista de baile.

Glitterbox en Amnesia Ibiza se celebrará todos los viernes del 15 de mayo al 9 de octubre. Para entradas y más información se puede consultar en la web oficial de la organización.