Los forenses de Ibiza defienden su rapidez con las pruebas de edad a menores migrantes: "Damos el mejor servicio de España"

Los profesionales del Instituto de Medicina Legal (IML) de Ibiza, encargados de realizar las pruebas a los menores migrantes que llegan en patera para dictaminar su edad, reivindican que realizan "el mejor servicio de España" en este campo y lamentan la postura del presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas, que la semana pasada pidió agilizar estos procedimientos.

"El personal (del IML) está especialmente enfadado y entiendo su cabreo. Prestamos el mejor servicio de toda España en este tema. Cuando se solicita la valoración de los menores no acompañados se emite el informe en un periodo inferior a las 24 horas, cosa que no se ofrece en otros sitios donde tienen cientos, e incluso miles, casos pendientes de valorar. Nosotros tenemos lista de espera cero", sentencia Juan Ramón Sancho, forense de Ibiza y subdirector del IML, a Diario de Ibiza.

En este sentido, defiende el "trabajo ímprobo" que realiza el equipo que él coordina. "Y encima nos desprestigian. La verdad es que es indignante. Esto viene del desconocimiento. Prefiero pensar que es el desconocimiento. No entiendo por qué se quejan de cómo funciona el protocolo. Evidentemente, porque no lo conocen", lamenta.

Además, Sancho recalca que el equipo de forensía ibicenco tiene "una especial sensibilidad con este tema", precisamente porque son conscientes de que existe un "agobio" con los menores migrantes no acompañados que llegan a las Pitiusas. En el servicio cuentan, destaca, con "profesionales comprometidos y sensibilizados" que realizan "un esfuerzo con recursos limitados". "Y lejos de reconocértelo, te lo reprochan. No queremos que nadie nos dé las gracias porque es nuestro trabajo y cobramos por él, pero por lo menos que no nos insulten", reclama.

Cinco profesionales

El equipo de forenses de Ibiza está formado por un total de cinco profesionales que han querido manifestar su profundo malestar tras conocer el contenido de la reunión que la semana pasada celebró Óscar Portas con la directora insular de la Administración del Estado en Ibiza y Formentera, Raquel Guasch, para abordar diversas cuestiones relacionadas con la gestión de la llegada de migrantes a la isla, entre otros temas.

Tal y como explicaron posteriormente desde el propio Consell, durante este encuentro el presidente de Formentera solicitó agilizar las pruebas de verificación de edad que se practican a los menores migrantes no acompañados, argumentando que la convivencia entre menores y personas adultas es uno de los factores que a su juicio generan conflictos y tensiones en los centros de acogida.

La sorpresa de Sancho y sus compañeros es mayúscula porque, lejos de tener trabajo acumulado, incluso han llegado a realizar informes sobre estudios radiológicos derivados de otros puntos del país donde sí hay listas de espera, apunta. "O sea, que somos muy conscientes del problema y tratamos de aportar nuestro granito de arena", zanja.

El coordinador de los forenses de Ibiza detalla que ese esfuerzo especial con los menores migrantes también se extiende a los servicios sanitarios, "especialmente al servicio de radiología, que colabora a pesar de que no son sus funciones". "Los radiólogos colaboran con nosotros, con el protocolo establecido, y, para agilizar el problema, inmediatamente se ponen a hacer radiografías y pruebas que a lo mejor no están en la carta de servicios", cuenta.

Un 80% son adultos

Los profesionales del IML realiza dos tipos de "pruebas indicativas" para determinar la edad de los menores: una radiografía de muñeca, que permite estimar la madurez del sistema esquelético de un niño; y una ortopantomografía, una radiografía panorámica dental que analiza la maduración de los dientes permanentes.

Estas imágenes se complementan con "una exploración directa con el informado" y el resultado final no da una edad exacta, sino una horquilla de posibles edades. El protocolo indica que se debe tener en cuenta la edad más baja como edad real. Es decir, que si sale una horquilla de 17 a 21 años, por ejemplo, se considera que la persona estudiada es menor de edad. "Es como cuando se dice que es preferible que haya un inocente libre a un culpable en la cárcel", compara Sancho.

En cuanto a los resultados de todas esas pruebas, aproximadamente en el 20% de los casos se declara al sujeto analizado menor de edad. Es decir, que cuatro de cada cinco personas que se someten a estas pruebas en Ibiza son mayores de edad. También ha cambiado el perfil de los migrantes, ya que ahora son mayoritariamente de origen subsahariano, mientras que las pruebas a magrebíes han decaído mucho en los últimos tiempos, según desgrana el subdirector del IML.