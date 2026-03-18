La 'escoleta' de Vila abre el plazo de admisión para el curso 2026-2027 con 16 plazas disponibles en Ibiza

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado que la escoleta de Vila ya ha publicado la oferta de plazas y el calendario del proceso de admisión para el primer ciclo de Educación Infantil del curso 2026-2027. En total, el centro ofrecerá 16 plazas de nueva incorporación distribuidas entre los distintos grupos de edad.

En concreto, para el aula de bebés (de 16 semanas a un año) habrá cinco plazas ordinarias, además de una plaza NESE (necesidades específicas de apoyo educativo) y una plaza NEE (necesidades educativas especiales). En el grupo de 1 a 2 años se ofertarán tres plazas ordinarias, junto a una NESE y una NEE. Por su parte, en el aula de 2 a 3 años habrá tres plazas ordinarias y una plaza NEE.

Desde el Consistorio han precisado que la capacidad total del centro es superior, aunque estas son las vacantes disponibles para nuevas incorporaciones de cara al próximo curso.

Con el objetivo de dar a conocer las instalaciones y el proyecto educativo, el centro convocará una jornada de puertas abiertas el 25 de marzo a las 16 horas. El Ayuntamiento anima a las familias interesadas a asistir e informarse sobre el procedimiento dentro de los plazos establecidos.

El calendario del proceso de escolarización fija la presentación de solicitudes entre el 13 y el 21 de abril de 2026. La lista provisional de puntuación se publicará el 15 de mayo, mientras que el periodo de reclamaciones estará abierto del 18 al 20 de mayo. La resolución de las reclamaciones se llevará a cabo los días 21 y 22 de mayo, y las listas definitivas se darán a conocer el 29 de mayo. El periodo de matriculación se desarrollará entre el 1 y el 12 de junio.

Las familias podrán realizar el trámite preferentemente de forma telemática a través de la web de escolarización de la conselleria de Educación del Govern balear o mediante cita previa en los centros elegidos como primera opción. Para formalizar la solicitud de plaza, deberán guiarse por la fecha de nacimiento del menor.