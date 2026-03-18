Pescadores
Cofradías de pescadores de Ibiza: «El requisito de producto local ha estado en todas las 'fires', pero encuentras platos que usan lo que no es de Ibiza»
Para los pescadores de la isla no solo "pinta muy bien" la temporada de capturas de la sepia, también esperan capturar más gamba roja o 'rotja' que el año pasado.
La temporada de la sepia en Ibiza «acaba de empezar, pero pinta muy bien» , avanza Mertxe Menchacatorre, secretaria de la Cofradía de Pescadores de Vila. Tan solo durante el pasado mes de febrero ya se capturaron en Ibiza 1.400 kilos de este cefalópodo, 575 kilos más de lo que se recogió en el mismo periodo del año pasado. ¿El motivo? Los ciclos de vida de los peces y la meteorología: «Un año no hay nada y al siguiente te encuentras todo lo que no hubo el anterior», indica Menchacatorre. Además, cabe tener en cuenta que estos últimos meses ha habido muchos días de mal tiempo: «No hemos ido a pescar y, ahora que lo hacemos, volvemos llenos», añade. «El año pasado, por ejemplo, la temperatura del agua era mucho más alta. No hubo gerret. Este año sí, aunque el tiempo no haya acompañado», valora Joan Castelló, secretario de la Cofradía de Pescadores de Sant Antoni. De este modo, los profesionales indican que este año también es posible que se capture más langosta roja, rotja o sirvias.
Por este motivo, es importante que en las ferias gastronómicas se utilice producto local: «Este requisito ha estado en todas las fires, pero luego te encuentras platos en los que detectas que lo que se ha usado no es de Ibiza», advierte Castelló.
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