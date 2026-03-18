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Una deliciosa manera de entrar en calor

Una deliciosa manera de entrar en calor | TONI ESCOBAR

Una deliciosa manera de entrar en calor | TONI ESCOBAR

La Fira des Gerret de Santa Eulària celebró su décima edición con frío y bajo una amenaza de lluvia que ya obligó a aplazar el evento de su fecha inicial. El público respondió y acudió en masa al evento para calentarse el cuerpo con una buena ración de ‘gerret’ a la brasa.

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