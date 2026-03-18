Discotecas Ibiza
Dawn Patrol se incorpora a la programación de mayo de Hï Ibiza
La nueva residencia contará con cuatro fechas repartidas a lo largo del mes
Hï Ibiza sumará este mayo una nueva residencia a su programación con la llegada de Dawn Patrol, el proyecto de los artistas brasileños Maz y Antdot, que celebrarán los días 7, 14, 21 y 28 de mayo.
Según ha detallado la organización, la propuesta llega a Ibiza como un concepto centrado en la música electrónica brasileña, con una identidad sonora con influencias afro y electrónica contemporánea. En paralelo, el Theatre contará con las actuaciones de Argy y ARTBAT.
Creado en 2020, Dawn Patrol ha crecido como proyecto musical, sello y plataforma creativa con el objetivo de impulsar la música electrónica brasileña a nivel internacional. Su debut en Hï Ibiza supone un nuevo paso en esa expansión. El dúo acumula más de 339 millones de reproducciones en plataformas digitales, suma más de 43 lanzamientos y ha alcanzado posiciones destacadas en Beatport.
Además, ha llevado sus eventos de marca a ciudades como Río de Janeiro, Londres, Ibiza, París, Oporto, Lisboa, Zúrich y São Paulo, donde reunieron a más de 35.000 asistentes en experiencias centradas en la cultura brasileña y su traducción a la pista de baile.
"Llegamos con nuestra marca a Ibiza, a uno de los clubes más reconocidos del mundo", señala Maz, que destaca además el valor especial de regresar a la sala donde actuó por primera vez fuera de Brasil. Por su parte, Antdot asegura que esta residencia representa "cerrar un círculo", al volver al mismo espacio en el que ofreció su primera actuación en Europa.
Con esta incorporación, Hï Ibiza refuerza su apuesta por una programación conectada con escenas y sonidos globales, dentro de su campaña Connecting Cultures.
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