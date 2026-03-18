Economía
Consulta aquí las gasolineras más baratas y más caras de Ibiza
El precio del combustible más económico en la isla se encuentra en Santa Eulària, Sant Antoni y Vila
Los conductores de Ibiza ya pueden consultar cuáles son las estaciones de servicio con los precios más bajos en función del tipo de carburante. Según el municipio se podrá encotrar diferencias de precios según el tipo de carburante —en Gasóleo A, gasolina 95 y gasolina 98—, con opciones más económicas en Santa Eulària, Sant Antoni e Ibiza.
Precios del diesel
En el caso del gasóleo A, la opción más barata de la isla se encuentra en Cooperativa Santa Eulària, situada en la carretera PM-810 a la altura del kilómetro 4,150 en Santa Eulària, donde el litro se encuentra a 1,86 euros. A este precio le sigue la estación de servicio Galp, ubicada en la avenida Sant Josep, en Vila, con un precio de 1,91 euros por litro.
Precios de la gasolina
Respecto a la gasolina 95, el precio más bajo se localiza en Eroski, en la avenida ses Païsses en Sant Antoni, donde el litro cuesta 1,75 euros. Muy cerca de esta cifra se sitúa nuevamente Galp, en la avenida Sant Josep en Ibiza, con un importe de 1,76 euros por litro.
En cuanto a la gasolina 98, la estación con el precio más competitivo es Shell, situada en la avenida Ignacio Wallis, con el litro a 1,94 euros. Le sigue Repsol, en la carretera Ibiza-San Juan, a la altura del kilómetro 1,7 también en Ibiza, donde este combustible alcanza los 1,97 euros por litro.
Con estas cifras, el combustible en Ibiza empieza a rozar los 2 euros por litro, una subida de casi un 10%.
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