Movilidad
El Consell de Ibiza cede a Sant Antoni un tramo de carretera para mejorar el acceso a Corona
Vicent Marí y Marcos Serra formalizan el acuerdo por el cual el Consell Insular cede al Ayuntamiento un tramo de 550 metros de carretera para adecuar la gestión a las necesidades locales
El Consell Insular de Ibiza ha cedido al Ayuntamiento de Sant Antoni un tramo de la carretera EI-500, en Santa Agnès de Corona, para que el Consistorio asuma su titularidad, gestión y mantenimiento y pueda impulsar la mejora de este acceso, especialmente en la conexión entre el núcleo urbano y el colegio público.
El acuerdo lo firmaron este miércoles el presidente del Consell Insular, Vicent Marí, y el alcalde de Sant Antoni, Marcos Serra. El tramo cedido, de unos 550 metros de longitud, comprende entre los puntos kilométricos 10+900 y 11+450 y, a partir de ahora, pasa a integrarse en la red viaria municipal.
Este cambio de titularidad se enmarca en la modificación puntual de la red viaria insular aprobada por el Consell y responde a la voluntad de adecuar la titularidad de las vías a su función, en este caso de carácter local.
El proceso se inició a petición del Ayuntamiento de Sant Antoni, que en el pleno de octubre de 2024 solicitó formalmente el traspaso de este tramo para poder actuar de manera más directa, especialmente en lo que respecta a la conexión entre el núcleo urbano de Santa Agnès y el colegio público.
Gracias a este acuerdo, el Ayuntamiento podrá impulsar el proyecto de mejora de este acceso, que prevé la creación de un itinerario más seguro y accesible para los peatones, especialmente para los escolares y los residentes de la zona.
Vicent Marí ha destacado que "este tipo de acuerdos permiten adaptar la gestión de las carreteras a la realidad de cada territorio y mejorar la eficiencia en la prestación de los servicios públicos". Además, ha subrayado que "la colaboración entre administraciones es clave para seguir avanzando en la mejora de las infraestructuras de la isla".
Por su parte, Marcos Serra ha señalado que "este traspaso era una reivindicación del municipio para poder ejecutar un proyecto muy necesario para Santa Agnès, mejorando la seguridad y la accesibilidad de este tramo". Serra ha añadido que "este paso nos permitirá actuar con más agilidad y dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos".
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