Gasolina en Ibiza: el combustible ya supera los dos euros por litro en Formentera

El precio del combustible ya ha superado la barrera de los dos euros por litro en una gasolinera de Formentera, según los últimos datos consultados este miércoles. En concreto, el gasóleo A se vende a 2,039 euros por litro en la estación de servicio de Cepsa, situada en la carretera PM-820, en el kilómetro 1,2.

Otra gasolinera de la isla, de Repsol, ofrece ese mismo combustible a 1,989 euros por litro, apenas cinco céntimos menos. En el caso de la gasolina 95, los precios en Formentera también se mantienen altos, aunque todavía por debajo de los dos euros. La estación de Repsol la vende a 1,889 euros por litro, mientras que en Cepsa alcanza los 1,939 euros.

La diferencia con Ibiza sigue siendo notable. En la isla vecina, el gasóleo A más barato se encuentra en la Cooperativa Santa Eulalia, a 1,869 euros por litro, y el más caro en una estación de Galp en Ibiza, a 1,915 euros. En cuanto a la gasolina 95, los precios oscilan entre los 1,759 euros de Eroski en Sant Antoni y los 1,765 euros de Galp en Ibiza.

También la gasolina 98 presenta precios más bajos en Ibiza que en Formentera. La estación más económica es una Shell de Vila, con el litro a 1,949 euros, mientras que en una Repsol de la carretera de Ibiza a Sant Joan alcanza los 1,975 euros.

Escalada a nivel nacional

A nivel nacional, el encarecimiento de los carburantes sigue disparado en toda España desde que comenzó la guerra de Irán. El precio de la gasolina ha superado los dos euros por litro en cinco gasolineras españolas, mientras que el gasóleo llega a pagarse hasta a 2,235 euros por litro en una estación de Oviedo.

Ahora mismo, el precio medio de la gasolina en España se sitúa en 1,769 euros por litro. Según la publicación semanal de precios en estaciones de servicio de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), el coste de la gasolina creció un 6,75% durante la pasada semana.

Por su parte, el precio medio del gasóleo el martes en las gasolineras españolas es de 1,898 euros, mientras que los datos del último boletín de la UE lo situaban en 1,836, récord desde julio de 2022. Además, el gasóleo más barato se encuentra en una estación de servicio de Calasparra (Murcia), cuyo coste se sitúa en 1,339 euros por litro.