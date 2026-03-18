La cocina de Cuaresma de Ibiza, a examen: el Consell impulsa un curso para poner en valor la tradición culinaria

El Consell de Ibiza organiza un curso de cocina ibicenca de Cuaresma a través de la campaña 'Això sí, és d'Eivissa', con la colaboración de la Escola d'Hoteleria de les Illes Balears, en una actividad enmarcada en el programa de las Jornades de Patrimoni Gastronòmic del Ayuntamiento de Ibiza.

El curso, que se ha ampliado a dos ediciones para responder a la demanda y que ya tiene todas las plazas completas, está dirigido al público general y tiene como objetivo poner en valor la cocina tradicional de temporada vinculada a la Cuaresma.

La Cuaresma marca un periodo de cocina basada en pescado, verduras y legumbres, en el que, según se destaca en la iniciativa, la tradición de la gastronomía ibicenca convierte ingredientes humildes en platos sabrosos que son base de la dieta mediterránea.

En esta edición, el curso se centra en la elaboración de cocarrois y empanadas tradicionales de Cuaresma, con la recuperación de recetas e ingredientes propios de la isla, como la “verdura” (Silene vulgaris) o el gató, un pescado muy presente en la gastronomía local.

La iniciativa tiene como objetivo difundir la gastronomía ibicenca, reforzar la cocina de temporada y poner en valor los productos primarios de la isla, así como el conocimiento y la transmisión de las recetas tradicionales.