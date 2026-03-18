Este es el cartel y las fechas de Sonorama Ibiza 2026

Cala de Bou acogerá los próximos 2 y 3 de octubre una nueva edición de Sonorama Ibiza 2026, una cita que afianza la presencia del reconocido Sonorama Ribera en la isla bajo el sello 'Sonorama Ribera goes to Ibiza”.

El evento, que se celebrará en Venice Bay, ofrecerá una programación que combina conciertos y actividades dirigidas a todos los públicos. Además, la organización ha confirmado que la jornada del día 2 contará con actividades gratuitas, reforzando el carácter abierto y accesible del festival.

El cartel

El cartel reúne a una cuidada selección de artistas del panorama indie y alternativo nacional, con nombres como Ginebras, Marlena, The Peter Colours y Tu Otra Bonita, junto a propuestas emergentes y consolidadas como Anabel Lee, Comandante Twin, Éxtasis, Fermín Bouza, Kitai, Modelo, Oslo, Ovnies y Tenda.

Como antesala a la nueva edición, cabe recordar el paso de Sonorama Ibiza el pasado año, cuando la isla acogió dos jornadas repletas de música y actividades.

La primera jornada combinó propuestas culturales como el podcast 'El sentido de la birra' en el Hotel Grand Paradiso con una serie de conciertos en el auditorio de Caló de s'Oli, donde actuaron Dani Leiva, Ana González, Ona Mafalda, Marcelo Criminal, Billy Flamingos y Ani Queen.

En la segunda jornada, el mismo espacio acogió nuevas actuaciones con nombres como Ricardo Moya, Stone Corners, Gara Durán y Denisdenis, antes de que la programación continuara en el escenario Venice Bay con conciertos de Morning Drivers, Hinds, Santero y los Muchachos, Travis Birds y Carlos Ares, con la ambientación musical de Chinches djs entre actuaciones.