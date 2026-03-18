El carril bici entre Jesús y Puig d’en Valls sigue parado en Ibiza y el PSOE reclama obras inmediatas

El PSOE de Santa Eulària ha presentado una moción para el próximo pleno del Ayuntamiento con el objetivo de poner fin a la situación de degradación que, según denuncia, sufre la conexión para peatones y ciclistas entre los núcleos de Jesús y Puig d’en Valls, y ha reclamado además una actuación inmediata en el paso inferior de la carretera por su "desatención prolongada".

El Grupo Municipal Socialista considera que la movilidad sostenible debe ser "un eje prioritario" de la acción de gobierno, ya que, según expone en la iniciativa, unas infraestructuras adecuadas no solo garantizan la seguridad, sino que "hacen posible la accesibilidad de todos favoreciendo así la equidad social".

El portavoz socialista, Alan Ripoll Ribas, ha denunciado que, pese a las promesas del equipo de gobierno, el proyecto del carril bici entre ambos pueblos sigue paralizado. Según ha señalado, el gobierno municipal informó el pasado mes de diciembre de que las obras comenzarían durante el primer trimestre de 2026, un plazo que, afirma, ya ha concluido sin que se haya observado ningún tipo de actuación.

"Esta infraestructura debería ser un espacio amable que conectara dos pueblos vecinos, pero la realidad es que es una instalación totalmente desatendida", ha lamentado el concejal. El PSOE reclama "iniciar lo antes posible las obras del proyecto de conexión del carril bici entre los pueblos de Jesús y Puig d'en Valls".

La moción también aborda el mal estado del paso subterráneo de la carretera, que, según el texto presentado, presenta graves deficiencias en iluminación, señalización y mantenimiento.

Alan Ripoll ha explicado que el pavimento actual de los accesos al paso subterráneo, cubiertos de grava, es totalmente inadecuado, ya que dificulta el paso de "personas con movilidad reducida, carritos infantiles y bicicletas de paseo". Asimismo, el portavoz del PSOE critica que la zona se ha convertido en un punto de acumulación de residuos que requiere un mantenimiento regular e intensivo, especialmente durante los episodios de lluvia.

Ante esta situación, la iniciativa socialista insta al equipo de gobierno del Ayuntamiento y al Consell Insular de Ibiza a actuar de forma inmediata para revertir esta "desatención prolongada". Para Alan Ripoll, resulta imprescindible hacer efectivo un planeamiento que integre los dos núcleos de forma cohesionada y garantice que el paso reúna las características de seguridad y dignidad que merecen los pueblos de Jesús y Puig d’en Valls.