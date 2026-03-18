Carreteras más seguras en Ibiza: el Ayuntamiento de Sant Joan finaliza el asfaltado del Camí de Xarracó

El Ayuntamiento de Sant Joan ha finalizado los trabajos de asfaltado del Camí de Xarracó, una vía rural estratégica que enlaza la carretera de Sant Joan-Portinatx con la zona de Cala Xarraca y Caló de s’Illa. La actuación quedará completamente concluida cuando se instalen varias barreras de seguridad en puntos concretos del trazado.

Las obras han permitido renovar el firme de una carretera que presentaba un notable deterioro por el uso continuado y el paso frecuente de vehículos. El proyecto se planteó con el objetivo de mejorar la capa de rodadura y reforzar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de esta parte del municipio.

Esta intervención se suma a la ya concluida en el Pont d’en Joaní, sobre el torrente de sa Cova, donde se han ejecutado trabajos de refuerzo estructural y de mejora de la capacidad de drenaje ante episodios de lluvias intensas. Con ambas actuaciones terminadas, el Consistorio considera que esta zona gana en seguridad, accesibilidad y funcionalidad para vecinos y usuarios habituales.

La alcaldesa de Sant Joan, Tania Marí, visitó este miércoles las obras y destacó que la actuación permite dar respuesta a una demanda importante del municipio, al mejorar la seguridad y la comodidad de los desplazamientos. También señaló que la mejora conjunta del Camí de Xarracó y del Pont d’en Joaní deja en mejores condiciones un entorno especialmente sensible por su tráfico diario y por la necesidad de contar con infraestructuras en buen estado.

El reasfaltado del Camí de Xarracó fue adjudicado por 513.821,53 euros dentro del Plan 5 2024, mientras que la intervención en el Pont d’en Joaní ascendió a 253.975,85 euros. Ambas obras han sido financiadas conjuntamente por el Ayuntamiento de Sant Joan y el Consell Insular de Ibiza.