La dj de Ibiza BJones estrena ‘Stronger’, su segundo tema desde el hospital

La dj y productora ibicenca BJones ha presentado ‘Stronger’, un nuevo sencillo cargado de simbolismo que se convierte en una declaración de fuerza frente a la adversidad. La artista ha escrito la letra de este lanzamiento en plena lucha contra un linfoma, una etapa personal especialmente dura que ha marcado de forma profunda tanto el mensaje como la emoción de la canción.

El tema llega después de ‘Side Effects’, por lo que ‘Stronger’ se convierte en la segunda canción que produce mientras ha permanecido internada y en tratamiento, un periodo en el que la música ha pasado de ser solo una herramienta creativa a convertirse en refugio, impulso y vía de expresión personal.

Según explica la propia artista, ‘Stronger’ es más que un título; es un testimonio de supervivencia”. BJones asegura que esta canción, al igual que la música en la que ha trabajado en los últimos meses, nació en el centro mismo de su batalla contra el cáncer. “En ese momento, la música se convirtió en mi salvavidas y en mi mejor arma”, señala.

La letra pone el foco en las heridas invisibles, las tormentas internas y la capacidad de seguir adelante incluso en las circunstancias más difíciles. El mensaje de la canción gira en torno a la idea de que cada etapa dolorosa puede convertirse en la base de una fortaleza nueva. En ese sentido, el sencillo adquiere una dimensión especialmente íntima al estar directamente vinculado a la experiencia vital que atraviesa la dj ibicenca.

Un himno para la pista de baile

En el plano musical, ‘Stronger’ se presenta como un himno de trance concebido para los momentos de máxima intensidad en la pista de baile. Desde sus primeros compases, el tema desarrolla una atmósfera envolvente apoyada en una línea melódica hipnótica y un bajo firme, mientras reserva sus momentos más emotivos para un estribillo que refuerza el mensaje de resistencia y superación.

BJones confiesa que producir esta canción durante el tratamiento fue también una manera de recuperar el control y transformar el dolor en luz. Su deseo, explica, es que quienes la escuchen no encuentren solo una melodía, sino también la fuerza de alguien que decidió no rendirse. “Todos somos capaces de ser más fuertes que nuestras circunstancias”, afirma.

Con este lanzamiento, la artista vuelve a demostrar cómo la música puede acompañar, sostener y dar sentido incluso en los momentos más complejos. ‘Stronger’, ya disponible en plataformas digitales y tiendas de música, suma así un nuevo capítulo a una etapa profundamente personal en la trayectoria de BJones.