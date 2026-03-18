Más de 30 procesiones, vía crucis y conciertos para celebrar la Semana Santa de Ibiza en Santa Eulària

Santa Eulària celebrará la Semana Santa de 2026 con un programa de más de treinta actividades repartidas entre el 25 de marzo y el 5 de abril en todas las parroquias del municipio. La programación combina actos litúrgicos, procesiones, conciertos y citas culturales. De forma previa, en la parroquia de Jesús se elaborarán palmas del 23 al 27 de marzo, cada día a partir de las 20 horas.

El inicio del programa será el 25 de marzo con el triduo a la Dolorosa en Puig d'en Valls, que se prolongará hasta el 27 de marzo a las 19 horas. Ese mismo 27 de marzo, Viernes de Dolores, habrá a las 19 horas en Puig d'en Valls una eucaristía y procesión y a las 20 horas, en Santa Eulària, eucaristía en la Capilla de Lourdes, y a las 20.30 horas, procesión.

El 28 de marzo, Sábado de Pasión, se celebrará a las 19.30 horas en Santa Eulària, en el Puig de Missa, el Certamen de Saetas.

El 29 de marzo, Domingo de Ramos, habrá a las 10 horas en Santa Eulària la Procesión de las Palmas desde la Capilla de Lourdes al Puig de Missa y eucaristía; a las 10.30 horas, en Puig d'en Valls, procesión de palmas desde el parking des Camí Vell hasta la parroquia y eucaristía; a las 12 horas, en Santa Gertrudis, bendición de ramos, procesión y misa, y también a las 12 horas, en Jesús, bendición de las palmas, procesión y misa solemne, con la colaboración de Cor des Pla de Jesús y los sonadors de sa Colla de l'Horta. En esta misma parroquia están previstos a las 19 horas los passos cantats y a las 20 horas una misa sin bendición de palmas. También a las 12 horas del mismo Domingo de Ramos, en Sant Carles, se celebrará misa.

El 30 de marzo, Lunes Santo, el programa incluye a las 19.30 horas en Santa Eulària, en el Puig de Missa, una eucaristía con la participación del Coro Ucraniano de Ibiza, y a las 20.30 horas en Santa Eulària la Estación de Penitencia del Cristo Nuestro Padre Jesús Nazareno.

El 1 de abril, Miércoles Santo, habrá a las 19 horas en Puig d'en Valls eucaristía y procesión del Cristo de la Buena Muerte y, a las 20 horas, en Santa Eulària, en la Capilla de Lourdes, eucaristía de difuntos de las cofradías.

El 2 de abril, Jueves Santo, se concentrará buena parte de la programación con la Misa de la Cena del Señor a las 18.00 horas en Sant Carles; a las 19.00 horas en Santa Eulària, en el Puig de Missa; a las 19.00 horas en Puig d'en Valls, donde además habrá adoración hasta las 00.00 horas, y a las 19.00 horas en Jesús, con la misa in coena Domini y el lavatorio de pies, con la colaboración de Cor des Pla de Jesús. A las 19.30 horas, en Santa Gertrudis, se celebrará la Misa de la Cena del Señor y viacrucis, mientras que a las 21.00 horas, en Santa Eulària, tendrá lugar la Estación de Penitencia del Cristo de la Oración y Santa Marta.

El 3 de abril, Viernes Santo, en Puig d'en Valls está prevista la adoración del Santísimo entre las 08 y las 17 horas. A las 10 horas se celebrará en Santa Eulària el Vía Crucis viviente; a las 11 horas, en Puig d'en Valls, el Vía Crucis de Los Pasos, y a las 12 horas, en Santa Eulària, un concierto de bandas. Ya por la tarde, a las 17 horas, Santa Gertrudis acogerá la Celebración de la Pasión del Señor; a la misma hora, en Sant Carles, habrá misa y canto de los Passos, y en Jesús, Santos Oficios. A las 18 horas se celebrarán en Santa Eulària los Oficios de la Pasión del Señor; a las 19 horas, en Puig d'en Valls, la Celebración de la Pasión del Señor, y a las 20 horas, en Santa Eulària, la Procesión del Santo Entierro.

La Semana Santa continuará el 4 de abril, Sábado Santo, con la Vigilia Pascual a las 20 horas en Puig d'en Valls y a las 21 horas en Santa Eulària, en el Puig de Missa; la Vigilia de la Resurrección a las 21 horas en Santa Gertrudis; la Vigilia Pascual a las 21 horas en Sant Carles, y la Solemne Vigilia Pascual a las 21 horas en Jesús.

El cierre del programa llegará el 5 de abril, Domingo de Pascua. A las 10 horas tendrá lugar en Santa Eulària la Procesión del Encuentro; a las 11 horas, en Santa Eulària, en el Puig de Missa, la Misa de Pascua, y a la misma hora, en Puig d'en Valls, la Misa de Resurrección. A las 12 horas se celebrarán la misa solemne y procesión del encuentro en Santa Gertrudis, misa en Sant Carles y Misa de Pascua en Jesús con caramelles y ball pagès amb sa Colla de l'Horta. Además, el programa recoge una Misa de Pascua a las 20 horas y, también a las 20 horas, misa en Santa Gertrudis.

Programa completo de Semana Santa en Santa Eulària

Del 25 al 27 de marzo

19 horas – Puig d'en Valls

Triduo a la Dolorosa.

Viernes de Dolores – 27 de marzo

19 horas – Puig d'en Valls

Eucaristía y procesión.

20 horas – Santa Eulària

Eucaristía en la Capilla de Lourdes.

20.30 horas – Santa Eulària

Procesión.

Sábado de Pasión – 28 de marzo

19.30 horas – Santa Eulària (Puig de Missa)

Certamen de Saetas.

Domingo de Ramos – 29 de marzo

10 horas – Santa Eulària

Procesión de las Palmas desde la Capilla de Lourdes al Puig de Missa y eucaristía.

10.30 horas – Puig d'en Valls

Procesión de palmas (desde el parking des camí vell a la parroquia) y eucaristía.

12 horas – Santa Gertrudis

Bendición de ramos, procesión y misa.

12 hoars – Jesús

Bendición de las palmas, procesión y misa solemne (Colaboran Cor des Pla de Jesús i sonadors de sa Colla de l'Horta).

A las 19 horas pasos cantados.

A las 20 horas Misa sin bendición de palmas.

12 horas – Sant Carles

Misa.

Lunes Santo – 30 de marzo

19.30 horas – Santa Eulària (Puig de Missa)

Eucaristía (Coro Ucraniano de Ibiza).

20.30 horas – Santa Eulària

Estación de Penitencia del Cristo Nuestro Padre Jesús Nazareno.

Miércoles Santo – 1 de abril

19 horas – Puig d'en Valls

Eucaristía y procesión del Cristo de la Buena Muerte.

20 horas – Santa Eulària (Capilla de Lourdes)

Eucaristía de difuntos de las cofradías.

Jueves Santo – 2 de abril

18 horas – Sant Carles

Misa de la Cena del Señor.

19 horas – Santa Eulària (Puig de Missa)

Misa de la Cena del Señor.

19 horas – Puig d'en Valls

Celebración de la Cena del Señor y adoración hasta las 00:00 h.

19 horas – Jesús

Misa "in coena Domini" con el lavatorio de Pies (Colabora Cor des Pla de Jesús).

19.30 horas – Santa Gertrudis

Misa de la Cena del Señor y viacrucis.

21 horas – Santa Eulària

Estación de Penitencia del Cristo de la Oración y Santa Marta.

Viernes Santo – 3 de abril

08–17 horas – Puig d'en Valls

Adoración del Santísimo.

10 horas – Santa Eulària

Vía Crucis viviente.

11 horas – Puig d'en Valls

Vía Crucis (Los Pasos).

12 horas – Santa Eulària

Concierto de bandas.

17 horas – Santa Gertrudis

Celebración de la Pasión del Señor.

17 horas – Sant Carles

Misa y canto de los Passos.

17 horas – Jesús

Santos Oficios.

18 horas – Santa Eulària

Oficios de la Pasión del Señor.

19 horas – Puig d'en Valls

Celebración de la Pasión del Señor.

20 horas – Santa Eulària

Procesión del Santo Entierro.

Sábado Santo – 4 de abril

20 horas – Puig d'en Valls

Vigilia Pascual.

21 horas – Santa Eulària (Puig de Missa)

Vigilia Pascual.

21 horas – Santa Gertrudis

Vigilia de la Resurrección.

21 horas – Sant Carles

Vigilia Pascual.

21 horas – Jesús

Solemne Vigilia Pascual.

Domingo de Pascua – 5 de abril

10 horas – Santa Eulària

Procesión del Encuentro.

11 horas – Santa Eulària (Puig de Missa)

Misa de Pascua.

11 horas – Puig d'en Valls

Misa de Resurrección.

12 horas – Santa Gertrudis

Misa solemne y procesión del encuentro.

12 horas – Sant Carles

Misa.

12 horas – Jesús

Misa de Pascua con Caramelles y ball pagès amb sa Colla de l'Horta

20 horas – Misa de Pascua

20 horas – Santa Gertrudis

Misa.