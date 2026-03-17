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Denuncia ciudadana

Una vecina de Ibiza denuncia un poste de luz roto sin reparar desde hace más de un mes en sa Llavanera

La denunciante también lamenta el deterioro del camino, que el Ayuntamiento no ha acondicionado a pesar del aumento del tráfico

Poste de la luz partido en la carretera de sa Llevanera.

Poste de la luz partido en la carretera de sa Llevanera. / DI

Nuria García Macias

Nuria García Macias

Ibiza

Una vecina de Ibiza ha denunciado la falta de actuación ante el mal estado de un poste de luz situado en la zona de sa Llavanera, cuya rotura fue comunicada al Ayuntamiento de Ibiza el pasado 3 de febrero a través de la aplicación Línea Verde. Más de un mes después, según critica, la incidencia sigue sin resolverse y el poste continúa aumentando el riesgo para quienes transitan por la zona, incluso cambiando de posición moviéndose con el viento.

Según relata la afectada, la respuesta que recibió por parte del Ayuntamiento fue que el problema "no era de su competencia". Sin embargo, se pregunta si se ha derivado la incidencia al organismo o empresa responsable para reparar la infraestructura. "¿Han avisado para solucionarlo o seguirá así hasta que se le caiga a alguien en la cabeza?", interroga la vecina, que alerta del peligro que supone el poste en su estado actual.

La denunciante también lamenta el deterioro del camino de sa Llavanera, que, asegura, sigue sin acondicionarse adecuadamente para peatones y bicicletas. En este sentido, advierte de que cada vez circulan más coches por la zona, lo que incrementa el riesgo y empeora la seguridad de quienes se desplazan a pie o en bici.

Además del mal estado del poste, la vecina considera que la falta de actuación refleja una desatención general en esta zona. "Es una pena", resume, al denunciar que el camino continúa sin arreglarse mientras pasan las semanas.

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La afectada insiste en que, aunque el Ayuntamiento considere que la incidencia no entra dentro de sus competencias, debe trasladarla al departamento o entidad correspondiente para agilizar una solución. Mientras tanto, el poste permanece sin reparar más de un mes después del aviso inicial.

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