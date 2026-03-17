El universo de 'Antares' aterriza de nuevo en las librerías de la mano de los autores de Ibiza Joan Escandell y Lluís Ferrer

En una época de reboots en el mundo del cine y de nostalgia, en el que películas, cantantes y grupos musicales vuelven a las pantallas y escenarios, el dibujante de cómics ibicenco Joan Escandell recupera uno de sus personajes más queridos, el niño-pez de 'Antares', su saga de cómics de los años 80 de la que llegó a ilustrar más de 7.000 páginas de manera ininterrumpida entre 1973 y 1989. En esta ocasión lo hace con el también narrador y guionista de novelas gráficas ibicenco Lluís Ferrer, con quien ya había trabajado con anterioridad.

En la nochevieja de 1999, un bólido espacial atraviesa la atmósfera en llamas y aterriza en el océano Pacífico, a los pies del observatorio astronómico del archipiélago de Soledad. El científico Marc Bresson acudirá al lugar del impacto y se sorprende al encontrarse con un niño, sano y salvo, en una cápsula de rescate en la que pone escrito 'Antares' en el exterior. Bresson se hace cargo del pequeño, que pronto comienza a mostrar habilidades sobrehumanas. Con esta premisa arranca el cómic 'El nuevo Antares. Origen', una novelga gráfica que indaga en los orígenes de este personaje, su propósito en la Tierra y su labor en la defensa del medio marino.

Portada de 'El nuevo Antares. Origen' / Lluis Ferrer

"Este es el particular reboot de Joan Escadell", bromea en conversación telefónica Lluís Ferrer". "Es un relanzamiento de un personaje que es el preferido de Escandell y que, además, no se había publicado nunca en España ni en color", añade. "Además de ser de sus preferidos, Escandell le tiene muy buen recuerdo porque fue el que, en una época de crisis e inestabilidad en la industria de los cómics a finales de los años 80, a él Antares le proporcionó estabilidad y dinero", destaca Ferrer.

Ferrer y Escandell llevan "mucho tiempo" trabajando en este nuevo proyecto. "De hecho, nuestra idea era presentarlo primero en Francia, donde allí tuvo una gran acogida cuando fue editado por primera vez, para después publicar su traducción en España", explica el autor. "Lo movimos por allí pero finalmente ha sido al revés. Lo publicaremos primero aquí y después una traducción en Francia", añade.

Un personaje actualizado

En 'El nuevo Antares. Origen', Ferrer y Escandell han realizado un lavado de cara al personaje para adaptarlo a los días de hoy. Recuperar a sus lectores más fieles de la época y conseguir nuevo público está entre sus objetivos. "No va a ser darle una vuelta al calcetín", aclara Ferrer. "El personaje sigue siendo el mismo, pero se da el contexto para que lo entiendan quienes nunca lo habían visto antes. El personaje sigue siendo un extraterrestre y no cambia la trama general del personaje, pero va a ser como un reinicio", destaca Ferrer. El color es otro de los factores que más destaca el autor en esta nueva edición, ya que anteriormente se había publicado solo en blanco y negro. "Se vuelve a explicar el origen del personaje dentro del estilo del realismo vintage que tiene Escandell", cuenta Ferrer.

Mientras que en los años 80 'Antares' supuso un punto de estabilidad para Escandell en una época de crisis en el sector, 'El nuevo Antares. Origen' nace en una nueva edad de oro del sector del comic. "El sector del cómic está muy bien ahora", destaca Ferrer. "Siempre hay algún autor que se queja, sin embargo a día de hoy la situación es mucho mejor y hay mucho nivel", afirma. Las ediciones más cuidadas, con libros de tapa gruesa y encuadernaciones más bonitas, lejos de los antiguos cuadernillos con grapa, son para Ferrer algunos de los motivos por los que el cómic y la novela gráfica ha recuperado lectores. "Hay que decir que, aún así, no se aprecia lo suficiente a los autores locales. Muchos tienen que publicar primero en el extranjero y luego llega la traducción aquí", lamenta.

Este cómic es la quinta colaboración conjunta entre Ferrer y Escandell, que previamente han publicado las novelas gráficas 'Días oscuros', 'Història d'Eivissa i Formentera', 'Eivissa i Formentera Il·lustrades' y 'La venganza. Una aventura de Johnny Revenge'.

A partir de la próxima semana, Escandell y Ferrer inician una primera ronda de presentaciones, aunque la distribución del cómic comienza este mismo miércoles, cuando podrá comprarse en librerías. El auditorio de Can Ventosa, en Vila, acogerá la primera sesión de presentación, el lunes 23 a las 20 horas. Le seguirán Formentera, en la Biblioteca Insular Marià Villangómez, el miércoles 25 a las 19.30 horas; y Santa Eulària, el martes 31 a las 20 horas en la Biblioteca Municipal. Según explica el guionista, la intención de ambos es seguir con las presentaciones del cómic fuera de las Pitiusas, aunque todavía no tienen ni lugar ni fechas establecidas.