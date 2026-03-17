El sector del taxi busca más conductores para la temporada en Ibiza: “Todos los candidatos tendrán plaza”

El sector del taxi de Vila necesita más aspirantes de los que se han presentado este lunes a las pruebas para obtener el permiso municipal de conductor. Así lo ha advertido Mariano Torres, presidente de la Associació de Taxistes Autònoms de la Ciutat d’Eivissa, que considera insuficiente la cifra de 186 candidatos.

“Hay mucha demanda de chóferes, mucha más que esos 186 candidatos, seguro”, señaló Torres en rueda de prensa. “Todos ellos tendrán plaza si quieren trabajar en el taxi (…) Nos quedamos cortos con este número de candidatos”.

El presidente de los taxistas de Vila explicó que la necesidad de personal es elevada porque “normalmente, los turnos son de ocho horas, de manera que se requieren tres chóferes por taxi”. “Y en Ibiza tenemos más de 330 taxis. Por tanto, requerimos de una cantidad importante de personal”, añadió.

Torres subrayó además que la falta de conductores es una realidad diaria en el sector: “Estoy en varios grupos de taxistas y los anuncios de demanda de chóferes son habituales y muy numerosos”. A su juicio, harían falta más aspirantes para cubrir las necesidades de la temporada: “200 caben seguro”.

Pese a esa demanda, defendió que el examen para obtener el permiso municipal debe mantener un cierto nivel de exigencia. “No es fácil, pero hay que hacer un poco de filtro”, afirmó. En su opinión, el trabajo de taxista exige algo más que conducir: “Tú no tienes que ser un palo al volante y olvidarte de tu cliente, al que estás dando un servicio y se merece que lo trates bien”.

Torres también reivindicó la profesión como una ocupación atractiva, más allá de la salida laboral que representa. “A mí me encanta ser taxista y supongo que a estos chicos también les va a gustar. Yo no lo paso nunca mal siendo taxista”, aseguró. “Es bastante ameno, tratas con la gente, conoces sus idiomas, conoces sus culturas, les explicas situaciones de la isla o historia o cultura”.