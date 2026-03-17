Santa Eulària invertirá más de 800.000 euros en la remodelación y mejora del barrio de sa Font

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha sacado a licitación el proyecto de remodelación y mejora del barrio de sa Font, una actuación destinada a reordenar el espacio urbano y renovar las infraestructuras existentes en esta zona situada junto a la carretera EI-100, en el término municipal de Santa Eulària. Según han informado desde el Consistorio, el proyecto cuenta con un presupuesto de 813.180,94 euros (IVA no incluido) y un plazo de ejecución estimado de seis meses.

La intervención tiene como objetivo la mejora de la accesibilidad, la seguridad y el estado de las infraestructuras del barrio. Para ello, el proyecto prevé una actuación integral la cual permitirá reorganizar el espacio urbano y, a su vez, renovar distintos elementos del entorno.

Entre las actuaciones previstas se incluye la renovación de aceras y viales, así como la mejora de la red de abastecimiento de agua y del sistema de saneamiento. Además, el proyecto contempla el soterramiento de los tendidos aéreos existentes, lo que contribuirá a mejorar tanto la seguridad como la estética urbana del barrio. Finalmente, se instalará nuevo alumbrado público permitiendo incrementar la eficiencia energética y mejorar la iluminación de la zona.