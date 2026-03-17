El álbum
Una reunión entre la directiva y el cuerpo técnico
¿Quién sabe lo que Amadeo Salvo, el presidente de la UD Ibiza, y Miguel Álvarez, el entrenador del equipo, hablaron antes del encuentro frente al Marbella FC? Lo único claro es que la conversación es diferente después del partido, que puso fin a la racha de victorias en casa de los celestes con la derrota frente a los andaluces.
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