Residente en un asentamiento de caravanas de Ibiza: "Estamos aquí como animales, peor que los esclavos"

"De Can Rova, la mayoría vinieron aquí", asegura un hombre que reside en el asentamiento de infraviviendas que hay en Can Misses. Se refiere a uno de los últimos que se desalojaron. El suyo será el próximo: el día 29 de abril a las 10.30 horas. Ya sabe dónde colocará su próxima vivienda, pero no desvela la ubicación.

Afirma que será en un lugar en el que pueda continuar una forma de vida similar a la actual. Libre, sin tener que compartir una habitación y pagar más de 700 euros por ella. Libre, a pesar de que las condiciones en las que viva no coinciden con lo que se define como un lugar que habitar: "Estamos aquí como animales, peor que los esclavos", denuncia.

A pesar de ello, esta es la única opción que considera que les queda tanto a él como a otros muchos. Por eso reclama que se ponga "solución" y que se habilite un camping: "Donde cada cual tenga su agua. Su luz. Pague su recibo y viva aquí, porque de verdad lo necesitan".