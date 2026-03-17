El PSOE insiste en el Senado en pedir zonas tensionadas en Ibiza y Formentera: "Trabajadores que ganan entre 1.500 o 1.800 euros al mes se ven obligados a vivir en caravanas"

El PSOE ha pedido este martes en el Senado que el Govern balear aplique la Ley del Derecho a la Vivienda promovida por Pedro Sánchez y declare zonas tensionadas las áreas de las islas donde hay más presión al alza de los precios, una propuesta a la que se ha opuesto el PP, que tiene mayoría absoluta en la cámara.

El senador socialista Jose Hila ha defendido la moción, que no ha recibido un apoyo mayoritario, según lo expresado por los portavoces intervinientes en la Comisión sobre Insularidad del Senado.

El exalcalde de Palma ha recordado "las enormes dificultades" para acceder a la vivienda que sufren residentes y personas que acuden a trabajar a Baleares, en especial los jóvenes. "El 91,6 % de los jóvenes nacidos en las islas continúa residiendo en el hogar familiar y trabajadores que ganan entre 1.500 o 1.800 euros al mes se ven obligados a vivir en caravanas. Y los alquileres siguen subiendo: en 2025, por ejemplo, un 20,4 % en Ibiza", ha relatado. La declaración de zonas tensionadas y la aplicación de precios de referencia del alquiler conforme a lo previsto en la ley estatal por tres años, servirá para contener el incremento, ha argumentado. La propuesta ha recibido el apoyo de Izquierda Federal.

Pero el PP y Vox han reprochado al senador socialista que Pedro Sánchez lleva ocho años en el Gobierno y durante ese tiempo la vivienda ha pasado a ser la principal preocupación de los ciudadanos. El senador popular Joan Mesquida ha recordado promesas del Gobierno central, como la construcción de 184.000 nuevas viviendas públicas, que no se han cumplido.

"Parece que ustedes pasaban por ahí, llevan ocho años en el Gobierno", ha reprochado, y ha lamentado las 115.000 nuevas plazas de alojamientos en pisos turísticos aprobadas en los ocho años de gobierno autonómico de izquierdas en Baleares. Mesquida ha afirmado que la culpa no es de los propietarios, los constructores o del sector turístico y ha responsabilizado a la expresidenta balear Francina Armengol, a la que ha pedido que desbloquee la ley antiocupación, para "dar confianza entre propietarios e inquilinos, aumentando la oferta".

También ha abogado por la modificación de la Ley del Suelo para aumentar la "seguridad jurídica y simplificar burocracias" con el fin de que crezca la construcción.