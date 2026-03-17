El PSOE de Ibiza denuncia el "fracaso absoluto" de la gestión de Rafael Triguero por la Semana Santa

El PSOE de Ibiza ha denunciado este martes el “fracaso absoluto” de la gestión del alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, al considerar que la falta de planificación de las obras de Dalt Vila ha puesto en riesgo la celebración de la procesión histórica de Semana Santa y obligará a modificar su recorrido tradicional.

El Grupo Municipal Socialista ha calificado de “inadmisible” que una de las tradiciones “más arraigadas, emblemáticas y respetadas” de la ciudad se vea alterada por la “improvisación, desorganización y negligencia” del equipo de gobierno municipal, al que también reprocha no haber informado con antelación suficiente a las cofradías de que no podría realizarse el itinerario habitual.

Según los socialistas, la situación deriva de la falta de previsión en unas obras que, a dos semanas de las procesiones, continúan sin finalizar. En este sentido, el concejal del PSOE Pep Tur ha criticado que se iniciara un proyecto con unos plazos “muy ajustados” en el casco histórico sin prever posibles hallazgos arqueológicos.

“Estamos ante un ejemplo más de un alcalde incapaz de prever, coordinar y ejecutar proyectos sin perjudicar gravemente la vida cultural y social de Ibiza”, ha afirmado Tur. A su juicio, iniciar unas obras en Dalt Vila sin contemplar que pudieran surgir restos arqueológicos “habla muy claramente del nivel de gestión y previsión del actual equipo de gobierno”.

"No ha habido respeto por una tradición centenaria"

El PSOE ha recordado, además, que la procesión de Viernes Santo ha mantenido históricamente el mismo recorrido y ha lamentado que ahora se vea alterada una celebración centenaria vinculada a la ciudad. “No estamos hablando de un acontecimiento menor”, han subrayado desde la formación.

Los socialistas también han acusado al alcalde de haber ignorado reiteradamente las advertencias sobre la necesidad de que las obras estuvieran terminadas antes de Semana Santa. “No ha habido previsión, no ha habido diálogo con las cofradías hasta hace unos días y, lo que es peor, no ha habido respeto por una tradición centenaria”, señalan.

En concreto, el PSOE asegura que, debido a la gestión del gobierno del PP, no podrá celebrarse la procesión del Sant Enterrament acompañada por las siete cofradías de Ibiza por las calles de Dalt Vila y que tres de las cofradías tendrán que modificar su itinerario y desfilar por calles del centro de la ciudad.

La formación añade que este cambio de última hora también genera problemas administrativos y organizativos, ya que obliga a tramitar nuevos permisos y a reorganizar los dispositivos de seguridad y asistencia sanitaria.

Por todo ello, el PSOE exige explicaciones inmediatas al alcalde, Rafael Triguero, y a la concejala de Cultura y Patrimonio, Carmen Domínguez, además de la asunción de responsabilidades políticas por una gestión que califica de “caótica y profundamente irresponsable”.