Ibiza
Golpe al narcotráfico en pleno centro de Ibiza: diez detenidos con drogas, armas blancas y una escopeta
Los agentes detienen a diez personas que distribuían droga al menudeo en el barrio de sa Penya e intervienen cocaína, heroína y armas
La Policía Nacional de Ibiza ha desarticulado un grupo criminal presuntamente dedicado al tráfico de drogas al menudeo en el barrio de sa Penya. La operación, desarrollada el pasado 12 de marzo por agentes de la Udyco, se ha saldado con diez detenidos, una mujer y nueve hombres, de entre 18 y 48 años, todos ellos de nacionalidad española.
Según ha informado este cuerpo armado este martes, la investigación permitió detectar una estructura organizada que utilizaba varios inmuebles del barrio tanto para almacenar las sustancias estupefacientes como para venderlas directamente a los consumidores. Los agentes localizaron uno de los domicilios que, supuestamente, funcionaba como centro logístico o 'guardería' para la droga, desde donde se abastecía a distintos puntos de venta repartidos por otras zonas de sa Penya.
El grupo se servía además de personas toxicómanas que actuaban como transportistas o colaboradores. Estas acudían con frecuencia al inmueble utilizado como 'guardería' para recoger la droga y trasladarla a los puntos de venta, donde después se distribuían las dosis. En estos pisos, se registraba un flujo constante de consumidores y era habitual que parte de ellos consumiera la sustancia en el interior mismo de las viviendas. Con ello, la organización reducía el riesgo de que los compradores fueran interceptados en la vía pública con la droga encima.
Tres detenidos en prisión
La operación culminó el pasado jueves 12 de marzo con cuatro entradas y registros domiciliarios autorizados judicialmente en sendos inmuebles vinculados al grupo. En esos registros, los agentes intervinieron 630 gramos de cocaína, 115 gramos de heroína, unos 160 gramos de hachís y 30 gramos de marihuana. Además, se incautaron de dinero en efectivo, abundantes monedas de pequeño valor, básculas de precisión, libretas con anotaciones sobre compradores y distintos útiles para la preparación y distribución de las dosis.
Entre los efectos intervenidos figura también una escopeta de cartuchos de 12 milímetros, además de varias armas blancas de gran tamaño. Los diez arrestados fueron puestos a disposición judicial. Tres de ellos han ingresado en prisión y los otros siete han quedado en libertad con medidas judiciales
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