Todos los datos y trámites sanitarios de los pacientes de Ibiza y Formentera a un solo clic en 'EspaiSalut'

El Servei balear de Salut presentó este lunes 'EspaiSalut', una plataforma digital que permite acceder a toda la información y las gestiones sanitarias. Con ella, los ciudadanos podrán entrar a los servicios, trámites e información relacionados con su salud, según explicaron el director general, Javier Ureña, y el subdirector de Transformación, Innovación y Salud Digital, Miguel Ángel Benito.

'EspaiSalut' se convierte de este modo en una puerta de entrada única y digital tanto desde la web espaisalut.ibsalut.es como desde su propia aplicación móvil. Esto supone un ahorro de tiempo y desplazamientos, consultas o llamadas, que ahora se podrán hacer conectándose a la plataforma, destacan desde Salud. Este proyecto se enmarca en el Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital 2025-2029, que posicionará Baleares "en vanguardia de la sanidad digital", con un presupuesto global de 2.468.733 euros, de los cuales 1.653.563 euros están financiados con fondos europeos Next Generation EU.

Tarjeta sanitaria virtual y acceso a historial clínico

Desde el portal o la aplicación se podrá acceder a la tarjeta sanitaria, que ya será digital y puede descargarse en el móvil, puesto que se genera un QR que permitirá identificarse en centros de salud y farmacias. A través de la aplicación también se puede solicitar renovarla, pedir un duplicado o modificar los datos que consten, igual que se pueden consultar o modificar los datos personales.

Se pueden pedir las citas con enfermería o con el médico del centro de salud correspondiente, y revisar las citas pendientes. También permite acceder a la historia clínica, de forma que ya no sería necesario desplazarse al centro de salud para obtener información sobre los resultados de las pruebas realizadas o conocer la lista de espera para consultas o procedimientos.

Por otro lado, se puede consultar la información sobre la medicación prescrita, incluso el tratamiento anticoagulante, el calendario de dispensación y un buscador de farmacias, indican desde Salut. Desde la plataforma también se podrá solicitar un cambio de profesional, hacer una solicitud y hacer el seguimiento, y aportar documentación o consultarla. Al tratarse de datos personales especialmente sensibles, cabe tener en cuenta que se tendrán que utilizar sistemas de identificación segura, como Cl@ve o certificados equivalentes, que aseguran la protección máxima y la confidencialidad de los datos.

El uso de esta plataforma no sustituirá la atención presencial necesaria, según aclaran desde la conselleria, pero evitará una buena parte de consultas administrativas y la utilización de citas correspondiente. Además, los profesionales sanitarios podrán dedicarse a cuestiones más técnicas y sanitarias, por lo cual se considera que 'EspaiSalut' complementa y refuerza el servicio que se prestaba hasta ahora.

Comunicación bidireccional y asistencia virtual

Para llevar a cabo todas estas consultas o funciones, el usuario recibirá acompañamiento por medio de vídeos explicativos, además de respuestas a preguntas frecuentes y acceso a noticias de interés o información legal. 'EspaiSalut' también potenciará la bidireccionalidad, por lo cual se prevé incluir buzones de quejas, sugerencias o agradecimientos. En la web se incorporarán otros canales de comunicación directa, como el correo electrónico, mensajería instantánea u otro tipo de asistencia virtual. Todos estos servicios estarán disponibles en catalán, castellano, inglés y alemán.

'EspaiSalut' supone un paso decisivo en la estrategia de transformación digital en la salud balear, orientada a construir un nuevo modelo de relación con los ciudadanos, los pacientes y los profesionales sanitarios. De hecho, su nueva web y la aplicación móvil constituyen el primer hito del despliegue de un proyecto integral de transformación del modelo de relación con el paciente. Entre los próximos objetivos, destaca la puesta en marcha de la Plataforma de Atención Digital Personalizada, que permitirá desplegar nuevos canales de comunicación, seguimiento remoto y acompañamiento digital de los pacientes, consolidando un modelo asistencial más proactivo, personalizado y centrado a la persona.