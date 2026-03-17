Los pescadores de Ibiza, preocupados ante la subida del combustible por la guerra de Irán

Dos semanas después de comenzar los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán, la preocupación por el conflicto en Oriente Próximo llega a las cofradías de pescadores de Ibiza. El precio de los combustibles no ha tardado en subir, protagonizando durante estos días una escalada que preocupa a los profesionales del sector.

"A nosotros esta subida de combutible nos afecta muchísimo", lamenta Merche Menchacatorre Ferrer, secretaria de la Cofradía de Pescadores de Ibiza. "Está semana ha subido el doble, es una barbaridad", explica. De acuerdo con Menchacatorre, esta subida de precios de los combustibles puede repercutir también en un incremento del precio de los productos. "Esta subida implicará también que tengamos menos beneficios y nos hará plantearnos el ir a zonas de pesca más lejanas", reflexiona la secretaria de la cofradía. "Es un poblema, probablemente nos planteemos quedarnos en áreas más cercanas a la costa para consumir menos gasoil", lamenta.

Menchacatorre confía en que desde las administraciones proporcionen ayudas al sector. "Esperemos que nos den alguna ayuda, sino la situación es complicada", afirma. "Nosotros para trabajar sí o sí tenemos que comprar gasoil, no es algo que podamos elegir", añade Menchacatorre.

Optimismo por la temporada de sepia

A pesar de todo, desde la Cofradía de Pescadores de Ibiza se muestran optimistas de cara a la temporada por las buenas perspectivas de pesca de sepia. "Hemos tenido un invierno muy duro. El peor que yo recuerdo desde que estoy en la cofradía, hace ya 31 años", cuenta Menchacatorre. "Pero también es verdad que ahora que arrancamos con la sepia vemos que hay más que nunca", añade la secretaria. "Los pescadores siempre decimos lo mismo: si hay mal tiempo en noviembre, en febrero será mejor, y si no llega el pescado en diciembre lo hará en marzo", explica sonriente. "De momento está saliendo muy bien la sepia, somos optimistas y no nos podemos quejar", declara.

La Cofradía, que este sábado se encontraba en plena ebullición por la celebración de la X Fira des Gerret de Santa Eulària, confirma haber llegado no sin sufrimiento a la cita. "Hemos tenido problemas por el mal tiempo pero también por el relevo generacional", cuenta Menchacatorre. "Se ha jubilado nuestro pescador de gerret de aquí de Santa Eulària y nos ha pillado con el trámite. Solo ha podido salir hoy [por el sábado] para hacer su última pesca para la feria", afirma la secretaria, quien explica que desde la cofradía disponen de tres llaüts dedicados a la pesca de este pescado. "Además de esta jubilación, otro marinero enfermó y no encontramos sustituto, por lo que ese llaüt no pudo salir a faenar".