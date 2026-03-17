Atención, conductores de Ibiza: multado con 200 euros por no llevar la pegatina de la ITV, a pesar de tener la baliza V-16 en caso de accidente

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, millones de españoles se preparan para sus viajes y escapadas. Sin embargo, estas fechas también conllevan un alto volumen de desplazamientos, lo que exige a los conductores extremar la precaución y cumplir con las normas de tráfico para evitar sanciones y, lo más importante, garantizar la seguridad en las carreteras.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha reforzado la vigilancia con la instalación de 33 nuevos radares en diferentes comunidades autónomas, incluidos fijos y de tramo. Estos radares estarán ubicados en diversas carreteras de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

Además, esta Semana Santa marca la primera Operación Salida en la que será obligatorio el uso de la baliza V-16, que desde el 1 de enero de 2026 es de uso obligatorio para señalar un vehículo detenido en la carretera debido a una avería o cualquier otra circunstancia. Aunque el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recalcado que el incumplimiento de esta normativa se sancionará, también ha asegurado que no se realizarán controles aleatorios sobre esta medida, a diferencia de otros comportamientos como el consumo de alcohol, drogas o el exceso de velocidad.

Sin embargo, a pesar de la relevancia de la baliza V-16, los conductores deben recordar que existen otras señales igualmente importantes. Un ejemplo claro es la pegatina de la ITV. En un caso reciente, un conductor fue multado con 200 euros por no llevar la pegatina de la ITV, a pesar de haber señalado correctamente su vehículo con la baliza V-16. Esta multa se debe a que la ITV debe estar al día, y la falta de la pegatina visible en el parabrisas puede acarrear sanciones que oscilan entre los 80 y los 100 euros.

La pegatina de la ITV

El RACE (Real Automóvil Club de España) recuerda que la pegatina de la ITV debe colocarse en la parte superior derecha del parabrisas. Si el vehículo no tiene la ITV en regla, la multa asciende hasta los 200 euros, lo que resalta la importancia de estar al tanto de los plazos y de cumplir con todas las normativas de tráfico.

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Así que, si vas a viajar en estas vacaciones de Semana Santa, recuerda que además de la baliza V-16, también es fundamental tener la ITV al día y su correspondiente pegatina visible. No hacerlo puede costarte una sanción considerable.