Mariví Mengual, representante de STEI en Ibiza: "Queremos un sistema educativo de calidad y arraigado con nuestro territorio"

«Conseguir un sistema educativo de calidad y arraigado en nuestro territorio». Esta es la reivindicación de Mariví Mengual, representante del Sindicat de Treballadors i Treballadores de les Illes Balears (STEI) en Ibiza, durante la protesta convocada este martes, 17 de marzo, por la Junta de Personal Docent no Universitari de les Illes Balears (Jpdnu) ante la dirección territorial de Educación de Ibiza y Formentera, en Vila.

Mengual explica el motivo de la breve concentración, de aproximadamente un cuarto de hora, cuyas quejas se centran principalmente en el Govern balear: «Hoy, martes 17 de marzo, manifestamos que la comunidad educativa de la isla está en contra de la manera de proceder del Govern balear y del conseller autonómico de Educación y Universidades, Antoni Vera Alemany, quien actúa de una manera distinta a la que nos gustaría. Además, cuestiones que ya parecían consensuadas no lo están, ya que siguen en la mesa de negociación».

En este sentido, Mengual reclama: «Queremos una reducción de las ratios de estudiantes en las aulas, que se agilice el tiempo dedicado a gestionar nuestros trámites burocráticos, ya que nos enfrentamos a largas esperas, y que se acorte la duración de nuestras jornadas lectivas».

"Debemos mejorar el sistema educativo de Ibiza y Formentera"

Y agrega: "Debemos mejorar el sistema educativo de Ibiza y Formentera. Eso será posible si, al mismo tiempo, mejoran las condiciones laborales de todos los trabajadores y trabajadoras relacionados con el mundo de la enseñanza".

Por ello, la representante del STEI en Ibiza reclama: «En este sentido, queremos que las medidas que adopte Baleares sean fruto de un acuerdo consensuado con nosotros. Para ello, la conselleria autonómica de Educación debe dialogar con nosotros y preguntarnos directamente sobre nuestra situación para, de este modo, escucharnos».

Por su parte, Xavi Llobet, representante de la Unión Obrera Balear Ensenyament (UOB), explica algunos de los motivos que han llevado al colectivo a concentrarse en plena vía Púnica. «Estamos descontentos, ya que el Govern ha adelantado la fecha de las oposiciones docentes en las islas y, además, lo ha hecho sin consultarlo previamente con los distintos sindicatos afectados por estas decisiones».

"Queremos mesas sectoriales verdaderas"

Cabe destacar que, tradicionalmente, las oposiciones de profesorado en Baleares se celebraban en junio. Sin embargo, este año Vera anunció, a finales del pasado mes de enero, en la Mesa Sectorial celebrada en Mallorca, que el inicio de las oposiciones en el archipiélago tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo; es decir, cerca de un mes antes de lo habitual. El propio conseller balear explicó a los medios de comunicación el motivo de esta novedad, que está levantando ampollas en la comunidad educativa balear: «Nuestro objetivo ha de seguir siendo conseguir que todas las vacantes estén cubiertas para el inicio de curso y que todos los trámites se hagan antes de agosto». Con ello, su conselleria busca finalizar todo el proceso de examen antes de que acabe junio para dedicar el mes de julio íntegramente a las adjudicaciones de plazas y a los trámites de interinos, según informó Diario de Mallorca.

Por otro lado, la previsión actual es de aproximadamente 643 plazas, una cifra que todavía podría variar ligeramente en función del concurso de traslados. El reparto territorial muestra una clara concentración en Mallorca, con 410 plazas, seguida de Ibiza con 176, Menorca con 41 y Formentera con 16.

Ante esta situación, Llobet reclama: «Queremos que las mesas sectoriales sean verdaderas mesas sectoriales y no mesas técnicas, donde no podemos tratar ninguno de los puntos que nos interesan».

Otro de los sindicatos presentes en la jornada es la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE). Una de sus integrantes, Ana Isabel Serrano, aboga por no rendirse: «Creemos que debemos seguir luchando por nuestros derechos y por conseguir unas buenas condiciones sociolaborales».

Durante la movilización, a la que asisten aproximadamente una veintena de manifestantes, se lee un manifiesto en el que se reivindica la lengua propia: «Queremos una enseñanza pública de calidad, inclusiva y en catalán, que sea un elemento clave para la cohesión social, el aprendizaje, el intercambio de pareceres y la convivencia en las Baleares».

La concentración concluye con un mensaje claro de la comunidad educativa de Ibiza y Formentera: sin diálogo, sin consenso y sin una apuesta firme por la escuela pública, no habrá mejora real del sistema educativo en las islas.