Llama la atención: las odiseas que están viviendo muchos ibicencos para regresar a Ibiza por la guerra en Irán
Las odiseas que están viviendo muchos ibicencos para regresar de sus vacaciones por la crisis global desatada por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. Aeropuertos vacíos, vuelos suspendidos, problemas de alojamiento... son algunas de las cosas que cuentan algunos de los que han podido volver, pero aún quedan más.
La irregular temporada que está viviendo la UD Ibiza, que sigue con posibilidades de entrar en el play-off de ascenso, pero que cada vez que se acerca, se pega un nuevo batacazo. Un equipo que enlaza buenos resultados con derrotas difíciles de comprender, como la de este domingo contra el Marbella. Capaz de lo mejor y de lo peor en una categoría muy igualada.
Que en la noche y madrugada del sábado al domingo se produjeran dos accidentes de tráfico en los que los vehículos implicados acabaron ardiendo. No es común que un coche se incendie tras un accidente, aunque los guionistas de Hollywood no estén de acuerdo. Pero es menos frecuente que pase dos veces en una noche, con tres horas de diferencia y en el mismo municipio, Sant Josep.
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