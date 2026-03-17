El primer concurso creativo de tortillas llega a la Trobada de Truites de Can Tomàs en Sant Antoni

La Asociación de Vecinos de Can Tomàs celebrará este domingo 22 de marzo la quinta edición de la Trobada de Truites, en una cita ya consolidada y que este año incorporará como novedad el primer Concurso Creativo de Tortillas. El evento, que se realizará desde las diez de la mañana en el bar Can Tomàs, es organizado con la colaboración del Ayuntamiento de Sant Antoni y el Consell de Ibiza.

Según explican desde el Consistorio, se premiarán el sabor, la presentación y la originalidad de las elaboraciones participantes. Para tomar parte en el concurso, los interesados pueden inscibirse hasta el jueves 19 de marzo. La inscripción tiene un valor de 20 euros y los concursantes deberán preparar su tortilla el mismo día del evento, aportando todo el equipo necesario para su elaboración.

El concurso concederá tres premios que incluirán una estatuilla procedente de Sa Teulera y una selección de productos locales. La jornada tendrá también un componente solidario con la presencia de un estand de la asociación Proyecto Juntos y la instalación de huchas para las personas que deseen colaborar con esta iniciativa.

Además, la Asociación de Vecinos ofrecerá cocas, dulces y café caleta para vender y compartir entre los socios, mientras que el bar del evento servirá tortillas y bebidas durante toda la jornada.

La música será otro de los atractivos del encuentro, con la actuación al mediodía del grupo formado por Dublow, Martin Pollar and Chris Nimmo, así como con la presencia de un DJ por la tarde. Los vecinos de Can Tomàs invitan al público a sumarse a esta jornada, que, según señalan, está pensada para "disfrutar, compartir y vivir una jornada festiva y gastronómica".