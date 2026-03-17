Talamanca se prepara para Semana Santa: reservas al alza y negocios que reabren

"Esta zona se vende como churros". La frase la dice Sergio, trabajador del Hotel Argos, mientras observa el movimiento en la costa de Talamanca, donde varios establecimientos ultiman preparativos para reabrir a pocos días de Semana Santa. El hotel terminará las obras y abrirá el próximo 26 de marzo, apenas unos días antes del inicio del periodo vacacional, que este año se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril, y con la vista puesta en una temporada que, como es habitual en Ibiza, se extenderá hasta finales de octubre.

A pesar de que todavía faltan días para el inicio del periodo vacacional, el hotel ya roza la ocupación completa para el fin de semana del 2 al 5 de abril. "Nos quedan solo cinco habitaciones libres", explica Sergio mientras supervisa los preparativos. Sin embargo, matiza que la dinámica de reservas en la zona suele ser impredecible y muy marcada por el last minute. "Puede pasar que un día tengamos muchas habitaciones libres y que, llegando el viernes, se reserve todo para el fin de semana", comenta.

La escena se repite en otros establecimientos de la zona. En el cercano Hostal Talamanca coinciden en que muchas reservas llegan con poca antelación o incluso cuando los visitantes ya se encuentran alojados. "Muchos huéspedes deciden quedarse más días una vez que están aquí", explican en la recepción. Aunque para Semana Santa el hostal cuenta actualmente con cerca de un 30% de ocupación, la experiencia indica que la mayoría de habitaciones terminará reservándose en los días previos.

Una zona que está siempre "a tope"

La bahía de Talamanca es una de las zonas turísticas más consolidadas de Ibiza. Situada a pocos minutos del centro de la ciudad y con una larga playa orientada hacia el Mediterráneo, combina hoteles, restaurantes y clubes de playa que cada año vuelven a activarse con la llegada de la primavera.

En el Hotel Argos, Sergio explica que la mayor parte de las reservas se gestionan hoy a través de internet. "La gente consulta por teléfono, pero casi siempre termina reservando por la web o por correo electrónico", señala y agrega que "los precios en estas primeras semanas de temporada rondan los 180 euros por noche para una habitación doble estándar". En los meses de julio y agosto, sin embargo, las tarifas pueden subir hasta los 250 ó 300 euros, dependiendo de la categoría de la habitación.

La proximidad del mar, las vistas y la amplia oferta de restauración han consolidado a Talamanca como un punto estratégico del turismo en la isla. Además, según vecinos que caminan por la costa, desde esta bahía operan numerosas empresas de alquiler de embarcaciones y excursiones marítimas, lo que hace que sea una zona más turística aún. Cada temporada, decenas de lanchas y barcos chárter parten desde aquí para recorrer la costa o realizar excursiones hacia Formentera.

Este movimiento marítimo se suma al constante flujo de visitantes que recorren el paseo marítimo o se detienen en las terrazas frente al mar. Incluso los negocios que permanecen abiertos durante todo el año comienzan a notar el cambio de ritmo cuando llegan los primeros días de clima primaveral. "Ya se ve más gente que quiere sentarse a desayunar o a comer algo mirando al mar", comentan en el Hostal Talamanca.

Entre temporales y turistas

Este invierno ha dejado huella en la costa de Talamanca. Los temporales registrados durante enero provocaron un fuerte oleaje que ha llegado a arrastrar buena parte de la arena en algunos tramos de la playa. Durante varios días, la imagen de la bahía fue muy distinta a la habitual: gran parte de la arena había desaparecido y la pasarela de madera que atraviesa la playa resultó gravemente afectada. Aun así, la actividad turística comienza a reorganizarse con rapidez y no todos los edificios cercanos al mar sufrieron daños. "A este edificio no le ha afectado en absoluto", comenta Sergio al referirse al hotel mientras señala la línea de costa.

Uno de los establecimientos más antiguos del paseo también ha vuelto a levantar la persiana. El tradicional Bar Flotante ha abierto nuevamente el pasado sábado y se prepara para afrontar otra temporada. Situado prácticamente sobre la arena, con una terraza que se asoma al mar, es uno de los puntos más conocidos de la playa. "Nosotros abrimos y cerramos dependiendo del clima", explica su dueña, mientras atiende varias mesas ya ocupadas. El local, famoso por su ambiente relajado, tiene en los cafés, las cañas y el tapeo sus productos más solicitados. Aunque no se marca objetivos concretos para la temporada, asegura que el establecimiento suele mantenerse lleno durante los meses de actividad turística. "Siempre a tope", aclara su dueña.

Más adelante en el paseo, otros negocios ultiman preparativos. El club de playa Shu Beach Club y el restaurante Bellamar, gestionados por el mismo grupo, se encuentran actualmente en obras y prevén abrir sus puertas a finales de abril, manteniendo la actividad hasta el final de la temporada.

Personas disfrutando de los primeros días de apertura de Bar Flotante en Talamanca / Valeria Videgain

Vistas privilegiadas

A pesar de las diferencias entre negocios, todos coinciden en una misma idea: Talamanca atrae visitantes desde el primer día que abre cada establecimiento. Turistas, sobre todo británicos e italianos, y de otras nacionalidades llenan cada temporada las terrazas frente al mar. "Es una zona que se vende por sí sola", comenta un vecino de la zona que pasea por la playa aprovechando el clima templado de la mañana. "Es hermoso por donde mires y comer con estas vistas no tiene precio", cuenta, refiriéndose a las vistas que hay desde allí.

Sin embargo, el inicio de la temporada también despierta sentimientos encontrados entre algunos residentes. "Ahora vuelve el caos, el tráfico y los precios carísimos", reflexiona el mismo vecino antes de continuar su caminata por la orilla. Y concluye con una sonrisa resignada: "Pero es una isla que vive de eso, ¿no?".