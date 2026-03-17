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La huelga de médicos obliga a cancelar más de 800 citas y operaciones en Ibiza y Formentera

En la segunda jornada de paro se suspendieron 22 operaciones, 40 consultas y pruebas diagnósticas y 294 citas de Atención Primaria

Un médico de huelga frente al hopital Can Misses de Ibiza.

Un médico de huelga frente al hopital Can Misses de Ibiza. / Valeria Videgain

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La segunda jornada de huelga de médicos en Ibiza y Formentera, iniciada el lunes y convocada durante cinco días hasta el viernes 20, ha provocado este martes la cancelación de 356 actividades sanitarias en el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF), según los datos provisionales facilitados por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut).

En concreto, el Ib-Salut cifra en 22 las operaciones suspendidas, así como en 40 las consultas y pruebas diagnósticas aplazadas y en 294 las consultas de Atención Primaria (AP) que no se han podido llevar a cabo.

En total, la actividad sanitaria suspendida en Ibiza y Formentera a causa de esta nueva tanda de movilizaciones de los médicos asciende por ahora a 810 cancelaciones en dos días. Durante estas protestas también se han convocado concentraciones a las puertas de los centros de salud, y la próxima está programada para el jueves 19.

El motivo de la movilización es el rechazo del sector sanitario al Estatuto Marco negociado entre Sanidad y los sindicatos y, además, reclaman uno propio para los médicos. Según dicho estatuto marco, las jornadas ordinarias no podrán tener una duración de más de 12 horas.

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Desde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en Ibiza, afirman que lo que se defiende es "una sanidad pública de calidad para todos y para todas" y aseguran que "si no quieren escucharnos, gritaremos más fuerte".

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