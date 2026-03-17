La huelga de médicos obliga a cancelar más de 800 citas y operaciones en Ibiza y Formentera

La segunda jornada de huelga de médicos en Ibiza y Formentera, iniciada el lunes y convocada durante cinco días hasta el viernes 20, ha provocado este martes la cancelación de 356 actividades sanitarias en el Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF), según los datos provisionales facilitados por el Servicio de Salud de las Islas Baleares (Ib-Salut).

En concreto, el Ib-Salut cifra en 22 las operaciones suspendidas, así como en 40 las consultas y pruebas diagnósticas aplazadas y en 294 las consultas de Atención Primaria (AP) que no se han podido llevar a cabo.

En total, la actividad sanitaria suspendida en Ibiza y Formentera a causa de esta nueva tanda de movilizaciones de los médicos asciende por ahora a 810 cancelaciones en dos días. Durante estas protestas también se han convocado concentraciones a las puertas de los centros de salud, y la próxima está programada para el jueves 19.

El motivo de la movilización es el rechazo del sector sanitario al Estatuto Marco negociado entre Sanidad y los sindicatos y, además, reclaman uno propio para los médicos. Según dicho estatuto marco, las jornadas ordinarias no podrán tener una duración de más de 12 horas.

Desde el Sindicato Médico de Baleares (Simebal) en Ibiza, afirman que lo que se defiende es "una sanidad pública de calidad para todos y para todas" y aseguran que "si no quieren escucharnos, gritaremos más fuerte".