Presentación de la 'Fira de la Sèpia' de Sant Joan en Ibiza: "Hay gente que no sabe ni cuándo es la temporada del producto, ni si hay sepia aquí"

"Los platos tradicionales son los que hacen que se consuma producto local", afirma Josep Lluís Joan, técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza. Preparar una frita de sèpia, como la que reparte a su lado la cocinera Marga Orell en el Mercat Nou de Ibiza, es un buen ejemplo. Este sábado se cocinarán unas cuantas más, en esa ocasión durante la sexta edición de la 'Fira de la Sèpia' de Sant Joan.

"De momento, tenemos 13 inscritos", avanza Carmen Rodríguez, concejala de Turismo, Playas, Fiestas y Juventud de Sant Joan, en la presentación del evento. Con la condición de que cada grupo compre, como mínimo, cinco kilos de sepia en las cofradías de Ibiza —y lo demuestre entregando el ticket—, eso ya supone al menos 65 kilos de este molusco.

"Lo suyo es que si haces una feria de un producto, es que éste sea del lugar. Simplemente es hacer un incentivo y que la gente lo conozca. Hay gente que no sabe ni cuándo es la temporada del producto, ni si hay sepia aquí, o si es congelada o no", indica Joan, que recuerda la pista clave que distingue si se trata de sepia fresca: "Esta sepia respecto a la congelada es la que tiene piel, y es lo que le da mucho sabor".

Los interesados en participar en el certamen de Sant Joan pueden inscribirse hasta este miércoles 18 en el correo inscripcions@santjoandelabritja.com, donde deberán indicar el nombre de los participantes, un contacto y el plato que servirán. Las bases del concurso figuran en la web del Consistorio, aunque Rodríguez insiste que puede participar quien quiera: "Desde pequeños, colles de amigos y profesionales", a los que se espera desde las 12 del mediodía. También se ofrecerán música en directo y talleres infantiles.

Incentivar el consumo del producto local

Sant Joan aplica el requisito de sepia de kilómetro cero en las bases de este concurso gastronómico desde 2023, y se hace con el objetivo de incentivar el consumo del producto local, algo que ahora no se descarta extender a otras fires que se celebren en la isla.

"El Consell intenta unificar criterios de cara a los eventos que se organizan, y no queremos que se trampee. Queremos que vengan a comprar directamente a los mercados o vayan a las cofradías", indica María Fajarnés, consellera de Promoción Económica del Consell de Ibiza.

"Para nosotros es esencial, ya sea a través de 'Eivissa Sabors' o mediante la campaña 'Això sí es Eivissa', poner en valor nuestro producto de proximidad y el producto de temporada, como la sepia", destaca Fajarnés, que celebra el hecho de que cada vez más restaurantes y establecimientos turísticos incorporen en sus cartas producto local. "Esto refuerza nuestra identidad gastronómica y genera oportunidades para las cofradías", señala.

Por este motivo, las instituciones implicadas presentan la feria de este fin de semana en el Mercat Nou, donde los alimentos de la tierra de Ibiza están al alcance de la población. "Tenemos que seguir defendiendo el producto local y esto va en línea con lo que hacemos los diferentes ayuntamientos", añade Álex Minchiotti, concejal de Comercio y Mercados del Ayuntamiento de Ibiza, tras agradecer la colaboración de las diferentes instituciones de la isla en el "impulso de la gastronomía".

Una isla de alternativas gastronómicas

En este sentido, recuerda que en el municipio hay planes activos como la edición 13 de 'Patrimoni gastronòmic', en el que once restaurantes de la ciudad de Ibiza ofrecen menús temáticos a 30 euros hasta el 29 de marzo; o la II Jornada Marinera de Ibiza, que se celebrará el próximo 28 de marzo en la plaza des Martell del puerto de Vila.

En el caso de Sant Joan, Rodríguez recuerda que en abril tocará la 'Fira des Peix' y en diciembre la 'Fira de sa Matança'. "Es una forma de desestacionalizar el turismo que tenemos en Sant Joan, que se centra un poco más en el verano. Desde el Ayuntamiento nos propusimos hacer fires durante todo el año. Es una forma de sacar a la gente. Enseñarles lo nuestro. Que conozcan nuestro producto, nuestra gastronomía y Sant Joan".

En esta línea, el técnico de Promoción de la Calidad Agroalimentaria del Consell de Ibiza sentencia: "Vemos que quienes apuestan por el plato tradicional y los momentos tradicionales son la gente de aquí. Por eso es importante que la rueda no se pare, porque si se mantiene es potentísimo. El consumo está en este plato tradicional y en la gente que mantenga la tradición".