Violencia machista
Sandra Fernández acusa al PSIB de "mirar hacia otro lado" ante el fallo de la pulsera antimaltrato en la agresión de Ibiza
La consellera balear y el diputado socialista Omar Lamin protagonizan un cruce de acusaciones en el Parlament sobre la gestión de la dependencia y la falta de financiación estatal
EP
La consellera balear de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha acusado al PSIB este martes en el Parlament de "mirar hacia otro lado" cuando fallan las pulseras antimaltrato, como, según señaló, ocurrió en la agresión machista de febrero en Ibiza.
Fernández respondiçó así a las críticas de la diputada socialista Irantzu Fernández sobre las políticas de igualdad del Govern. Durante su intervención, la consellera acusó al PSOE de ser "feministas de pancarta y titular".
En referencia al caso de Ibiza, Fernández aseguró que mientras la ministra de Igualdad, Ana Redondo, niega fallos en los dispositivos, las fuerzas de seguridad sostienen lo contrario. "Está la ministra de Igualdad negando que han fallado los dispositivos y están las fuerzas y cuerpos de seguridad diciendo que sí que han fallado", afirmó.
Por su parte, Irantzu Fernández reprochó a la consellera que no firmara con el resto de grupos el manifiesto del 8M, una decisión que vinculó a los acuerdos del PP con Vox.
Choque por el plan de centros sociosanitarios
En la misma sesión, la consellera explicó el plan de infraestructuras sociosanitarias después de que el diputado socialista Omar Lamin criticara que "no prevé nada nuevo". Fernández respondió cargando contra la gestión del anterior Govern y aseguró que el Ejecutivo de Marga Prohens ha tenido que asumir un sobrecoste de 54 millones de euros en esas obras. También reclamó más dinero del Estado para atender la dependencia. "Podríamos estar haciendo muchas más cosas si el Gobierno de España financiara el 50 por ciento del coste efectivo de la dependencia", dijo.
Sobre las listas de espera, la consellera negó que hayan empeorado, como sostiene el PSIB, y aseguró que en febrero de 2026 había 1.500 personas menos esperando que en mayo de 2023.
Lamin, en cambio, afirmó que en estos casi tres años el Govern "ha hecho colapsar" el sistema de atención a la dependencia. Según el diputado socialista, el Ejecutivo encontró un sistema que funcionaba y lo ha convertido en uno “saturado” y sin capacidad de respuesta.
El parlamentario también criticó que el plan presentado por el Govern no incluya novedades reales, ya que, a su juicio, las actuaciones previstas ya fueron anunciadas el año pasado. Además, reprochó al Ejecutivo que hable de infancia, emancipación y jóvenes sin reservar plazas para ellos.
Asistencia a las víctimas
Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.
En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.
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