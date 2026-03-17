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La pianista Eva Martínez Prieto asume la dirección del Patronato de Música de Ibiza

La nueva directora ha desarrollado su carrera en la docencia, la gestión cultural y la actividad artística en la isla

Carmen Domínguez junto a Eva Martínez Prieto.

Carmen Domínguez junto a Eva Martínez Prieto. / Ayuntamiento de Ibiza

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

La Junta Rectora del Patronato Municipal de Música del Ayuntamiento de Ibiza ha nombrado a Eva Martínez Prieto nueva directora de la entidad, una vez resuelto el proceso selectivo publicado en septiembre de 2025.

La plaza se ha cubierto mediante un concurso de méritos y tendrá una duración de cinco años, prorrogables. Entre las funciones del cargo figuran la gestión y coordinación de las actividades del Patronato, la dirección del personal, el impulso de los proyectos pedagógicos y artísticos, así como la planificación estratégica y presupuestaria de la entidad.

Martínez Prieto cuenta con trayectoria en el ámbito musical, tanto en la docencia como en la gestión y la actividad artística. Es titulada superior en Piano y solfeo, teoría de la música, transposición y acompañamiento, por el Conservatorio Joaquín Rodrigo. Además, dispone del Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) por la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y de una especialización universitaria en afinación, reparación y mantenimiento de pianos.

En el plano profesional, ha sido fundadora y directora de la academia Musidanza durante más de una década, además de directora artística de una empresa de espectáculos musicales. También ha desarrollado labor docente en centros públicos, concertados y privados, así como en el Conservatorio Profesional de Música y Danza de Ibiza y Formentera, donde ha impartido distintas asignaturas.

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Como pianista, ha actuado en recitales como solista y como acompañante, y ha colaborado con la Banda y la Orquestra del Patronato de Música de Ibiza.

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