Más españoles y menos alemanes y neerlandeses en Semana Santa en Ibiza

El Sistema de Inteligencia Turística de Ibiza (SIT) ha confirmado una ligera reducción de la conectividad aérea durante la Semana Santa respecto al año pasado, mientras que la planta hotelera iniciará su apertura progresiva con la Semana Santa como punto de activación principal.

Según ha informado el Consell de Ibiza, el SIT ha analizado la programación aérea y la apertura progresiva de establecimientos hoteleros para anticipar cómo se está configurando el inicio de la Semana Santa 2026 en Ibiza. Los datos han sido obtenidos a partir de búsquedas de precios hoteleros y programación de vuelos disponibles a fecha de 6 de marzo.

Durante la Semana Santa de 2026 -del 2 al 6 de abril-, el aeropuerto de Ibiza tiene programadas 425 llegadas, con un total de 73.129 asientos disponibles. En comparación con la Semana Santa de 2025 (del 17 al 21 de abril), la conectividad aérea se ha reducido este año en 41 vuelos y en 4.730 asientos.

La caída se concentra principalmente en mercados centroeuropeos, especialmente Países Bajos y Alemania, que reducen de forma significativa tanto el número de vuelos como la capacidad aérea.

Ajustes de programación

Por el contrario, España incrementa la capacidad aérea, con más asientos disponibles pese a una ligera reducción en el número de vuelos, lo que indica el uso de aeronaves de mayor capacidad.

En el contexto actual del sector aéreo, es posible que parte de esta reducción inicial se compense en las próximas semanas mediante ajustes de programación o la utilización de aviones con mayor capacidad por parte de las aerolíneas que operan en el destino.

El mercado español concentra 218 vuelos y 35.052 asientos, representando cerca del 48 por ciento de los asientos programados

Según datos del SIT, el mercado español concentra 218 vuelos y 35.052 asientos, representando cerca del 48 por ciento de los asientos programados durante el periodo analizado.

Le sigue el Reino Unido, con 69 vuelos y 12.153 asientos; Italia con 35 vuelos y 6.725 asientos; Alemania con 30 vuelos y 5.363 asientos y Francia con 29 vuelos y 5.315 asientos.

La mayor reducción interanual se observa en Países Bajos, que pierde 17 vuelos y cerca de 2.800 asientos respecto al mismo periodo del año anterior.

Aperturas

En paralelo a la programación aérea, el análisis de establecimientos que ya están ofreciendo precios en plataformas de reserva indica que la Semana Santa sigue siendo el momento clave de activación de la planta hotelera en Ibiza. Actualmente, se identifican 166 establecimientos abiertos o con apertura prevista para esa semana, lo que supone más del doble de los registrados a principios de marzo, cuando se contabilizaban 82 establecimientos. Posteriormente, la apertura continúa acelerándose hasta alcanzar cerca de 300 establecimientos abiertos a finales de abril, coincidiendo con el inicio efectivo de la temporada turística.

Por municipios, Sant Antoni es el que registra el mayor incremento de establecimientos abiertos en las próximas semanas. Le siguen Santa Eulària e Ibiza, mientras que Sant Josep y Sant Joan muestran una apertura más progresiva.