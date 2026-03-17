Opiniones encontradas en Ibiza sobre la vivienda para trabajadores de temporada: ¿responsabilidad empresarial o 'sálvese quien pueda'?

La vivienda aviva cada día debates en los medios, las redes sociales y en la calle, más aún en un sitio como Ibiza, con una oferta limitada para la creciente demanda. En la cuenta de Facebook de este diario se plantea una cuestión: "¿Consideras que las empresas deberían facilitar la vivienda a sus empleados de temporada en Ibiza?", ante la cual los usuarios han argumentado de todas las maneras posibles. José De La Iglesia Rodríguez explica: "Oferta en la feria del trabajo de Santa Eulària 1800 plazas, se han presentado 530 trabajadores, creo que esto contesta a vuestra pregunta".

Arantxa Herrador, escueta, mantiene que "no, lo que tienen que hacer es prohibir tanto abuso". Uno de los comentarios con los que más personas parecían estar de acuerdo es el de Isabel Pérez que argumenta: "Pues opino que no, porque igual que los residentes de aquí de toda la vida pagamos todo y del sueldo nos queda una miseria ellos se van con la cuenta del banco llena y no es justo", un sentimiento que comparten otros como Rubén Garre García, "No, y punto, hay empresas que pueden y otras que no pueden, no hay más opciones, y no es una crítica es una realidad". Antonio Prados en la misma lógica explica: "No, mejor que paguen por trabajar así la empresa gana más", sostiene el hombre. Anna Maria Ricco cree que "más bien les conviene [a las empresas], si quieren tener seguridad que los trabajadores estén ahí currando", mientras que Har Dy considera que "ese no es su trabajo, pero dadas las circunstancias toca. Es Ibiza, es el precio de vivir en el 'paraíso'".

Cómo era antaño

Por otro lado, hay quienes arguyen que esto es algo que se hacía antaño, sin que nadie se inmutara. Toni Roig Planells explica que cuando él era joven "las cadenas hoteleras lo hacían, en los bajos de los hoteles tenían su litera, su taquilla, su ducha y desayunaban, comían y cenaban allí, eso sí, lo mismo para todos", pero dice que "luego en los bajos hicieron spa y así ha ido... Ahora tanto como dar gratis no lo veo, pero sí precios razonables o descontar del sueldo, porque, sino se quedan muchas sin currantes", opina el ibicenco. En la misma lógica Esmeralda Fernández dice: "Por supuesto que sí. A los trabajadores de temporada contratados de fuera se les debe proporcionar alojamiento en residencias para trabajadores. Las viviendas existentes deben estar disponibles para los residentes, que mucha falta hacen. Ibiza es un destino de lujo y también debemos cuidar la imagen y las condiciones de las personas que vienen a ayudarnos a mantener esa isla de lujo".

Tanto Manzano Richard como Genevieve De L Ecorce explican que "antes era así", además de que la segunda añade "en los años 60/70 los empresarios turísticos ofrecían alojamiento a sus empleados". Aurora Morales García continúa: "Antes lo hacían, porque si les cuesta vivir en donde trabajan y encima no hay, pues, falta personal ahí tienen una razón de peso para poner remedio". Esperanza Prats Rosello cuenta su experiencia, "muchos hoteles dan vivienda compartida, que yo lo hice años atrás y muchos no respetan, pero cada uno ya sabe, turnos diferentes, dos en una habitación no lo veo mal".

Algunos argumentan que si no lo hacen así no le saldrá rentable al trabajador de temporada venir. Anna Bo Soenen cree "que al menos garanticen que su personal procedente del continente o del extranjero tenga una vivienda asequible. No tiene por qué ser completamente gratuita. Pero si ganas 1.500 €, y ya tienes que pagar la misma cantidad..., Si lo que quieres es un techo sobre tu cabeza, no merece la pena el esfuerzo de venir a trabajar como un burro durante toda la temporada". Rosario Rubio también dice que "sí, pero lo mejor sería que los sueldos y el poder adquisitivo de la gente fuera más grande y que no estuvieran los precios de todo, especialmente de la vivienda, tan altos", y otros, como Henkie Pda, sostienen que "los hoteles sí".

¿Y los ibicencos qué?

Además, había muchos que ponían el foco en la dicotomía que se crearía con los ibicencos residentes anuales, que también encuentran grandes dificultades para acceder a un alquiler asequible. Sandra Mayans Prats lo resume en que "si se les cobra un alquiler razonable, estoy de acuerdo, de lo contrario es una retribución en especie que provoca desigualdades con los que vivimos aquí", cree la ibicenca. Otros como Juan Jose Soria Escandell alegan "y a mí, que soy de Ibiza, que me paguen también a proposición de lo que vale un alquiler todo el año", que concuerda con el mensaje de Noemí Jiménez Giménez: "¿Y los que somos de aquí? Estamos en las mismas. Yo quiero mi casa".

Sven Van de Casteele considera: "Para que ellos [los empresarios] compren viviendas y lo declaren como gastos y así se enriquezcan aún más, ¿y el trabajador nunca se podrá comprar una vivienda? No, no me parece bien. Pero bien, todo para no tener que pagar un sueldo digno y para que los políticos no tengan que hacer nada con el tema de la vivienda, así ellos pueden seguir igual y comprar más viviendas, para hacer más negocio…".

Por su parte, Juan Cabezuelo explica que para él "eso es deber del gobierno o de los ayuntamientos, no solo para los que vienen de temporada sino para todos los españoles en toda España o migrantes que cotizan". Mientras tanto Víctor Márquez Martín dice "no, hombre, las empresas no, ¿para qué estamos los contribuyentes? Pues con el dinero público, en vez de hacer viviendas, seguimos enriqueciendo a los que ya están podridos de dinero... Vamos a por todas, viva la isla y el país, unos pocos con sus impuestos pagamos la sanidad para el que no contribuye, residencias para trabajadores de empresas y pisos para funcionarios. Claro que sí, guapi". Rodrigo Santiago González también ironiza: "Claro, y los años que viven aquí, pagarles la hipoteca". En otro comentario Juan Hernan equipara "Ibiza es Hawaii 2.0" y Jose Riera Ribas, también irónico: "Y a los que tienen hipoteca, ¡pagársela! Coche de empresa con gasolina pagada y 300 euros al mes extra para comida".