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Así ha quedado la cueva de Punta Galera tras la intervención policial y el desalojo del okupa

Los agentes han comprobado que el hombre ha cumplido con su compromiso y ha retirado los residuos acumulados en el interior de la cueva

Cueva de Punta Galera

Cueva de Punta Galera / Ayuntamiento Sant Antoni

Redacción Digital

Ibiza

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local de Sant Antoni ha comprobado que la cueva situada en la zona de Punta Galera donde residía una persona se encuentra actualmente completamente limpia. 

Los agentes han verificado que la persona ha retirado y trasladado los residuos que se habían acumulado en el interior de la cueva, cumpliendo así con el compromiso adquirido y contribuyendo a la limpieza y conservación de este espacio natural. 

Así ha quedado Punta Galera

Así ha quedado Punta Galera / Ayuntamiento Sant Antoni

La Policía Local de Sant Antoni intervino hace unas semanas en este conocido enclave costero. Tras varios días intentando localizar a esta persona, finalmente se presentó en dependencias de la Policía Local, donde pudo ser identificada: se trataba de Álex, el ex DJ. A raíz de esta situación, los agentes iniciaron un expediente sancionador por pernoctación irregular al tratarse de una acampada ilegal en un entorno natural protegido.

 La Policía Local ya ha intervenido en varias ocasiones en esta zona, obligando al desalojo y a la retirada de residuos acumulados.

La historia de Álex

Como ya publicó Diario de Ibiza en septiembre de 2024, nacido en la República Checa, Álex llegó a la isla en los años 90, y durante su carrera llegó a ganar siete discos de oro y uno de platino, colaborando con artistas de renombre como Paul Van DYKRichie Hawtin y Carl Cox.

Sin embargo, tras años de éxito en los escenarios europeos, Álex tomó una decisión radical: dejar atrás la música electrónica y mudarse a una pequeña cueva en Punta Galera, acompañado solo por sus gatos. El Ayuntamiento de Sant Antoni ha desalojado en varias ocasiones esta cueva, ya que habitarla no es legal.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento actuó por primera vez para desalojar esta cueva en 2015, cuando denunció a la persona que allí residía por acampada ilegal. La Policía retiró entonces toda la basura que había acumulada. En 2016 volvieron a hacer lo mismo: entraron por la costa y vaciaron la zona, pero en esa ocasión no hallaron al okupa. En abril de 2021, El Ayuntamiento de Sant Antoni retiró 360 kilos de residuos que se acumulaban en este enclave rocoso de Punta Galera cercano al mar. Entonces, la Policía Local ya advirtió del riesgo de la caída de grandes rocas en este enclave, que ya se utilizaba como infravivienda, porque es una zona con peligro de desprendimiento.

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