Espectáculos para niños en Ibiza: circo, música y un cuentacuentos en Santa Eulària

Santa Eulària acogerá el espectáculo circense 'SinSolo', una propuesta de la compañía Faltan 7 que se representará el sábado 28 de marzo a las 19 horas en el Palacio de Congresos. El Ayuntamiento ha informado de que la función forma parte de su programación de artes escénicas y se dirige a todos los públicos.

Según ha comunicado el Consistorio, 'SinSolo' tiene una duración de 60 minutos y cuenta con reconocimientos como el Premio Feten 2019 y el primer Premio Circada Off 2018. La obra combina situaciones cómicas, personajes cercanos y técnicas circenses como las verticales o la bicicleta acrobática. El espectáculo plantea una reflexión sobre las relaciones humanas, el sentido de pertenencia a un grupo y el valor individual dentro de la colectividad. La propuesta también pone el foco en la diversidad y la inclusión frente a una sociedad cada vez más individualista.

El Consistorio ha señalado que 'SinSolo' se integra en el programa Platea del Inaem, en el que el municipio participa por duodécimo año consecutivo. Esta iniciativa permite acercar producciones profesionales a espacios culturales como el Palau de Congressos y el Centre Cultural de Jesús.

Además, el Ayuntamiento ha avanzado que la programación concluirá a finales de abril con el espectáculo musical 'Els colors de la música'. La propuesta contará con el pintor Antoni Marí ‘Tirurit’, Pere Prieto al saxofón y Juan F. Ballesteros al piano. La función combinará pintura en directo y música en un formato didáctico y visual. En escena, un artista ilustrará un cuento en menos de una hora con el apoyo de la música, lo que dará forma a una historia basada en 'El gegant egoista', de Oscar Wilde.

Las entradas para 'SinSolo' ya se encuentran a la venta por 12 euros a través de la plataforma Bacantix, y por 15 euros en taquilla, según ha especificado la Administración.