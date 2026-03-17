Actos
Espectáculos para niños en Ibiza: circo, música y un cuentacuentos en Santa Eulària
Entre las actuaciones se podrá disfrutar de 'SinSolo', una función de 60 minutos galardonada con el Premio Feten 2019
Combina humor, personajes cercanos y técnicas circenses para todo tipo de público
Santa Eulària acogerá el espectáculo circense 'SinSolo', una propuesta de la compañía Faltan 7 que se representará el sábado 28 de marzo a las 19 horas en el Palacio de Congresos. El Ayuntamiento ha informado de que la función forma parte de su programación de artes escénicas y se dirige a todos los públicos.
Según ha comunicado el Consistorio, 'SinSolo' tiene una duración de 60 minutos y cuenta con reconocimientos como el Premio Feten 2019 y el primer Premio Circada Off 2018. La obra combina situaciones cómicas, personajes cercanos y técnicas circenses como las verticales o la bicicleta acrobática. El espectáculo plantea una reflexión sobre las relaciones humanas, el sentido de pertenencia a un grupo y el valor individual dentro de la colectividad. La propuesta también pone el foco en la diversidad y la inclusión frente a una sociedad cada vez más individualista.
El Consistorio ha señalado que 'SinSolo' se integra en el programa Platea del Inaem, en el que el municipio participa por duodécimo año consecutivo. Esta iniciativa permite acercar producciones profesionales a espacios culturales como el Palau de Congressos y el Centre Cultural de Jesús.
Además, el Ayuntamiento ha avanzado que la programación concluirá a finales de abril con el espectáculo musical 'Els colors de la música'. La propuesta contará con el pintor Antoni Marí ‘Tirurit’, Pere Prieto al saxofón y Juan F. Ballesteros al piano. La función combinará pintura en directo y música en un formato didáctico y visual. En escena, un artista ilustrará un cuento en menos de una hora con el apoyo de la música, lo que dará forma a una historia basada en 'El gegant egoista', de Oscar Wilde.
Las entradas para 'SinSolo' ya se encuentran a la venta por 12 euros a través de la plataforma Bacantix, y por 15 euros en taquilla, según ha especificado la Administración.
Suscríbete para seguir leyendo
- Multazo de casi 200.000 euros a una supuesta peluquería de Ibiza que funcionaba como club de alterne
- Siete fontaneros en Ibiza, cuatro meses sin cobrar y cuando denuncian, despedidos: '¿Cómo va a pagar un abogado un trabajador que lleva cuatro meses sin cobrar?
- ¿Cuánto valen una caña y un café en el nuevo Parador de Ibiza? Estos son los precios de la cafetería del nuevo hotel
- Un coche da vueltas de campana, se estrella contra un árbol y acaba ardiendo en una carretera de Ibiza
- Hostales de Ibiza reconvertidos en residencias para trabajadores
- Cuenta atrás para el desalojo de un asentamiento de caravanas de trabajadores de Ibiza a las puertas de la temporada
- Quema 13 contenedores en una noche en Ibiza y la policía lo pilla
- SOSdesaparecidos desactiva la búsqueda en Ibiza de Thomas Grumer y medios italianos afiman que fue encontrado muerto en el mar