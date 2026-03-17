Aitana y Sofía, alumnas de Ibiza, en el mural de Aïda Miró en Nuestra Señora de la Consolación

La artista ibicenca Aïda Miró ha realizado en el colegio Nuestra Señora de la Consolación de Ibiza un mural colaborativo inspirado en los valores de la escuela y en la visión que los alumnos tienen de la educación. La obra la ha desarrollado a partir de dibujos elaborados por estudiantes de Bachillerato Artístico y cuenta, además, con la participación directa de dos alumnas: Aitana y Sofía, que ayudaron a la pintora durante el proceso.

Según explica la propia Miró, la propuesta nació con la intención de que el mural partiera de las ideas de los estudiantes. “Se propuso que representaran los valores de la escuela y la educación. Ellos crearon una serie de dibujos y, a partir de ahí, hice una síntesis de lo más representativo y original. Las ideas son suyas”, recalca la artista.

Uno de los principales retos, añade, fue condensar la gran variedad de conceptos aportados por los alumnos en un espacio limitado. “La pared no era tan grande y había que evitar que quedara todo demasiado mezclado. Además, quería que fuera un mural de todos, sin dejar a nadie fuera”, apunta. La ejecución de la obra se desarrolló a lo largo de tres días, de viernes a domingo.

Para el diseño final, Miró decidió tomar como referencia a Aitana y Sofía, las dos alumnas de segundo de Bachillerato Artístico que la acompañaron en el proceso. Ambas aparecen retratadas en el mural, una circunstancia que, según reconocen, vivieron con emoción. “Es una experiencia rara y emocionante a la vez saber que estarás plasmada en un mural de tu propio colegio”, explican.

Las estudiantes destacan, además, el aprendizaje adquirido durante la experiencia. “Pintar con Aïda fue increíble. Aprendimos a pintar mural y grafiti y nos enseñó que lo importante es la creatividad, soltarse y entender que de los errores se aprende”, señalan. Ambas aseguran que desean seguir vinculadas al mundo del arte y reconocen en Aïda Miró un referente. “Nos ha enseñado mucho como artistas y la tendremos siempre como un gran ejemplo a seguir”, afirman.

En cuanto al significado de la obra, los distintos elementos del mural simbolizan ideas relacionadas con el crecimiento personal y el aprendizaje. El árbol representa, según Sofía, “el crecimiento de la gente de la escuela y los valores que van de la mano”, mientras que el hecho de que un alumno lo riegue remite a la posibilidad de “crecer y florecer”. Por su parte, Aitana explica que el libro alude al logo del colegio y al amor por el aprendizaje, mientras que el globo simboliza la libertad de alcanzar metas a través del conocimiento.

Miró muestra también su confianza en el futuro artístico de los alumnos. “Tienen futuro, solo tienen que seguir ahí”, afirma. La pintora subraya asimismo la importancia de acercar referentes reales a los jóvenes. “Yo no tuve la posibilidad ni a nadie que me guiara para ser artista, y creo que eso es muy importante”, reflexiona.

Mural pintado por dos alumnas y Aïda Miró / Toni Escobar

Más experiencias artísticas para los alumnos

La iniciativa se enmarca dentro de la apuesta del centro para ofrecer a los alumnos experiencias educativas que vayan más allá del currículum oficial. La jefa de estudios del centro, Cati Palau, destaca que el objetivo es ayudar a los estudiantes a descubrir nuevas vocaciones relacionadas con las artes pictóricas, las artes manipulativas y el patrimonio artístico de Ibiza. “Queremos mostrar a los niños que aquí hay artistas con un gran nivel y que se puede vivir del arte”, señala.

Esta actividad será, además, el punto de partida de una programación especial que se celebrará del 14 al 17 de abril y en la que participarán 24 artistas y profesionales del mundo creativo. Según explica Nina Ferrer, coordinadora del proyecto y profesora de Arte del colegio, durante esos cuatro días los alumnos de Secundaria y primero de Bachillerato participarán en talleres, jornadas y visitas relacionadas con disciplinas como la fotografía, la cerámica, la pintura, la creación de maquetas, el diseño o el dibujo científico.

Entre los participantes figuran nombres como Juan Carlos Tur, Júlia Ribas, Graciela Miguel, Matilde Hernández y Marta Torres, además de varias propuestas expositivas y visitas a talleres. También se mostrarán trabajos realizados por los propios alumnos, con el fin de visibilizar sus habilidades y ampliar la mirada sobre todo lo que puede abarcar la creación artística.

Con este mural, Nuestra Señora de la Consolación no solo incorpora una nueva obra a sus espacios, sino que convierte una pared del centro en un reflejo del talento de su alumnado, de sus valores y de una forma de entender la educación ligada a la creatividad, el crecimiento y la inspiración.