Cientos de personas hacen cola para conseguir el 'Worker Pass' para las discotecas de Ibiza

Con el inicio de la temporada a la vuelta de la esquina, miles de trabajadores empiezan a aterrizar en Ibiza para afrontar meses intensos de trabajo, alquileres altos y ocio a precios poco asequibles. En ese contexto, el 'Ibiza Workers Pass' se ha convertido en una de las herramientas más útiles para quienes quieren disfrutar de la noche y a la vez poder ahorrar durante el verano, un pequeño regalo de compensación por el trabajo realizado en la isla.

El creador de contenido Theo Hughes, conocido en TikTok como Ibiza.native, ha puesto el foco en este recurso tan valorado por quienes pasan la temporada trabajando: una tarjeta que permite acceder a descuentos y entradas gratuitas en distintos locales de ocio de la isla.

En su vídeo, Hughes explica qué es este pase, cómo se consigue y qué ventajas ofrece a lo largo del verano. Según detalla, el 'Workers Pass' da acceso a promociones en diferentes fiestas y clubes, que se van anunciando conforme avanza la temporada. Incluso asegura que algunas fechas en Hï Ibiza y Ushuaïa pueden salir gratis con esta tarjeta.

El tiktoker muestra además el proceso para conseguir el pase. En las imágenes aparece una larga cola que se inicia en un local ubicado en Sant Antoni, en Big Putts, con cientos de personas esperando para tramitar esta tarjeta de descuentos. De hecho, Hughes relata que tuvo que esperar una hora y 32 minutos antes de llegar a la puerta y completar el registro.

"Ahorrar hasta unos 2.000 euros durante la temporada"

Más allá de la anécdota, el creador de contenido subraya el impacto económico que puede tener este documento para quienes trabajan durante el verano en la isla. Según comenta, los descuentos acumulados permiten ahorrar "hasta unos 2.000 euros al final de la temporada, especialmente en un destino donde el ocio nocturno tiene precios elevados y donde muchos empleados salen de fiesta con frecuencia durante sus días libres". En el vídeo, Hughes también lanza un mensaje de agradecimiento a The Night League, impulsora de esta iniciativa. A su juicio, este tipo de pases facilita que los trabajadores puedan disfrutar de la oferta de ocio de Ibiza, algo que en muchos casos resultaría complicado por el coste de las entradas.

Sin embargo, testigos presenciales explican que el gran número de usuarios que se trasladaron al lugar para registrar sus datos provocó que el sistema colapsara y que muchas personas que se encontraban en la fila se quedasen sin su acreditación para disfrutar de las fiestas nocturnas. Desde la organización anunciaron en ese mismo momento que próximamente se abrirían nuevas fechas para poder realizar el trámite.

Con este contenido, el creador vuelve a poner sobre la mesa una realidad bien conocida por quienes viven el verano ibicenco desde dentro: trabajar en la isla abre la puerta a experiencias únicas, pero también obliga a buscar fórmulas para que el bolsillo aguante el ritmo.