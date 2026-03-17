La directora teatral y actriz Coco Reyes: «El cine español está haciendo mucho daño al pueblo gitano»

La primera mujer gitana directora teatral de España, Coco Reyes, nació en Granada, en la calle Elvira, aquella que nombra Federico García Lorca en el ‘Romance de las tres manolas’. Es quizás por ello que siente una conexión muy especial con el reconocido poeta, dramaturgo y prosista, al que rinde tributo en su último proyecto, que el público de Ibiza tuvo la oportunidad de descubrir este lunes en Can Ventosa de la mano de su compañía, Gitanas a Escena, y en el marco de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Ibiza para conmemorar el Día Internacional de la Mujer 2026. El título de la obra ya lo dice todo: ‘Te amo, Lorca’. A las palabras de uno de los mayores referentes de la literatura española del siglo XX le dieron vida en el auditorio de Vila la propia Coco Reyes, Susana Muñoz y Jara Heredia, que también demostró su arte como bailaora. A su interpretación se sumó la música del guitarrista y compositor de flamenco Agustín Carbonell, El Bola, y, la voz de un invitado especial, el cantaor ÉlRafael, hijo de Diego El Cigala, en el que fue su debut como artista. De él, de su compañía teatral, de su amado Lorca y de su lucha por dar voz al pueblo gitano, habla Reyes en esta entrevista concedida a Diario de Ibiza unas horas antes de la representación en Vila de su montaje teatral.

¿Cómo se tomó su familia que decidiera estudiar Bellas Artes y Arte Dramático y que se convirtiera en actriz de teatro, cine y televisión? ¿Le dieron alas?

No, tuve que construirlas yo misma. En mi casa son anticuarios y mi vena artística fue un choque para mi familia. Mis padres son muy buenos progenitores, nos han dado de todo, la mejor educación y las mejores universidades, pero no fue muy de su agrado que me lanzara al mundo del arte y sobre todo del espectáculo, quizás por protección y porque querían que tuviese una vida más fácil.

«El feminismo payo tiene muchos prejuicios y una visión retrógrada de la mujer gitana»

¿Qué es lo que le motivó a crear la que es la primera compañía integrada exclusivamente por mujeres gitanas?

Cuando empecé a trabajar como actriz me di cuenta de que ni en el cine ni en el teatro se hablaba del pueblo gitano y, si se representaba, era de una manera marginal, muy lejos de la realidad y de nuestros valores positivos. El cine español ha hecho y está haciendo mucho daño al pueblo gitano. De hecho, yo dejé de actuar en esta industria porque es muy embustera, da una imagen de nuestra comunidad totalmente errónea. Los gitanos solo aparecen en papeles denigrantes y negativos: de malos, mafiosos, drogadictos y, en general, de gente muy marginal que no aporta a la sociedad. Tuve una época adolescente en la que criticaba con rabia esto, pero después me di cuenta de que eso no llevaba a nada y que, en vez de criticar, había que actuar, nunca mejor dicho. Entonces, se me ocurrió la idea de montar una compañía de teatro gitano, en este caso de mujeres, con la idea de transmitir a la sociedad la historia de nuestro pueblo y los valores positivos que todavía conservamos y que son necesarios para el ser humano. Por otra parte, siempre he pensado que nuestro pueblo tiene una sensibilidad especial para el arte en general, no solo para la música, el flamenco y el baile; y que un gitano o una gitana interpretando a un personaje podría ser algo esplendoroso.

¿Le costó mucho hacer realidad este proyecto?

Estuve muchos años intentándolo, hasta que me presenté como artista a la convocatoria de ayudas Art for Change de la Fundación ‘la Caixa’. Me seleccionaron y mi proyecto fue dar formación actoral a mujeres gitanas del polígono de Almanjáyar. Me fui al colegio de este barrio granadino y por las tardes empecé a dar clases de interpretación a las madres que llevaban a sus hijos a este centro educativo. Así nació en 2023 Gitanas a Escena. Luego escribí ‘Lisístrata Montoya’, basada en la ‘Lisístrata’ de Aristófanes y la estrenamos en el Teatro Isabel La Católica de Granada. Con tanta verdad, tanta concentración y tanto compromiso esas actrices, que empezaron como amateurs, ahora son profesionales, porque la profesionalidad te la dan las tablas y ellas ya llevan más de 25 funciones a sus espaldas. Hemos estado en los mejores festivales nacionales, como el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida o el de Aguilar de Campoo. También hemos actuado en el Teatro del Generalife de Granada dentro del primer Ciclo de Teatro femenino ‘Celosía’, del que soy directora. La celosía es un elemento arquitectónico que permite ver sin ser visto y así nos hemos sentido las mujeres y así nos sentimos, socialmente, las gitanas cuando se habla del feminismo.

Coco Reyes dando instrucciones al artista ÉlRafael. / Toni Escobar

¿Qué quiere decir exactamente?

Nosotras creemos en la igualdad entre hombres y mujeres, pero somos defensoras de nuestra cultura y, a veces, nos sentimos atacadas por ignorancia por parte del feminismo payo, que tiene muchos prejuicios. Aun siendo feministas, tienen una visión de la mujer gitana muy retrógrada. Con mi trabajo quiero mostrar, que, en su mayoría, el pueblo gitano es matriarcal y que las mujeres somos luchadoras, trabajadoras y estudiosas.

Hablaba antes de que con su compañía, además de dar visibilidad y voz a la mujer gitana, quería mostrar los valores positivos que su pueblo todavía conserva. ¿Me podría destacar algunos?

Uno de esos valores positivos es que el gitano no es guerrero. Defenderá lo suyo, pero no levanta conflictos bélicos como hacen Netanyahu o Trump. No encontrarás un apellido gitano en la historia que haya provocado una guerra. El pueblo gitano, que procede de India, del Rajastán, salió de allí precisamente por no apoyar una guerra. Otro de nuestros valores positivos es la importancia que le damos a la familia, un pilar fuerte y seguro en la sociedad que vivimos. Además respetamos a nuestros mayores y a nuestros menores. Para nosotros es una bendición que venga un hijo y lo celebramos mucho, al igual que el casamiento, porque creemos en el amor.

«Tengo una conexión muy particular con Lorca, es mi santo de cabecera»

Hablemos de la historia y el mensaje del primer montaje de Gitanas a Escena, ‘Lisístrata Montoya’.

Las protagonistas son un grupo de mujeres gitanas de la calle Elvira, en el barrio del Sacromonte de Granada, que se reúnen para derribar un mal común, que es el racismo. ¿Y cómo se hace eso? A través del perdón, el amor, la paz y la buena convivencia y el respeto entre los diferentes pueblos. Algo muy importante en estos tiempos.

¿Por qué ha escogido a Lorca en su segundo montaje?

Lorca es mi santo de cabecera, lo amo profundamente. Tengo una conexión particular con él y, además, tengo la suerte de haber nacido y crecido en la calle Elvira, a la que le dedicó un poema. Hay un retrato suyo en el salón de mi casa. Hablo con él y siento que me contesta, que me dirige y me ayuda en mi trabajo. ‘Te amo, Lorca’ es una pieza poética, una lectura dramatizada de textos suyos. Hay poemas del ‘Romancero Gitano’ y ‘Sonetos del Amor Oscuro’. También he incluido conferencias suyas y su mística, que habla del amor y el desamor. Siento que él me ha ayudado a componer este trabajo, que habla de la necesidad del artista de transmitir su mensaje, de la necesidad de que se conozca al pueblo gitano. Lorca ha sido el único artista que en una época muy complicada se atrevió a decir que lo más importante de su pueblo son los gitanos.

Para la función en Ibiza, cuenta con un invitado especial...

Sí, ÉlRafael, que es hijo de Diego El Cigala. Canta y compone, es un genio. Debuta como cantaor en Ibiza con ‘Te amo, Lorca’, haciendo de Antoñito El Camborio e interpretando una letra suya, que es un rap flamenco muy lorquiano que es una maravilla. Estoy segura de que si Lorca lo escuchara se le caería la baba.