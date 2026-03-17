Así será la clausura del XI Festival Mal del Cap en Ibiza: conciertos, premios y fiesta en la plaza del Parque

El XI Festival Mal del Cap – Narratives Mal Dites llega a su fin este sábado 21 de marzo con una gran fiesta de clausura en la Plaça del Parc de Ibiza, de 17 horas a medianoche. La jornada incluirá una entrega de premios y una vibrante programación musical en directo, con conciertos y sesiones de dj.

Este año, el festival ha superado las expectativas de asistencia, con más de 2.500 personas disfrutando de sus diversas actividades desde su inicio en noviembre de 2025. "Todas las actividades de esta edición han estado prácticamente llenas al completo", afirma Pedro López, codirector del Festival, quien destaca el éxito del nuevo formato desestacionalizado.

La jornada de clausura comenzará con la entrega de premios a los cortometrajes ganadores de la Sección Oficial, la Sección Juvenil y el Premio al Mejor Cortometraje Social 'Sebas Parra'. Las películas seleccionadas se eligieron entre los casi 700 cortometrajes recibidos de numerosos países. Los ganadores podrán recoger sus galardones durante el evento, que también será una oportunidad para ver las obras finalistas el viernes 20 de marzo en el Centro de Juventud C19 Vila Jove a las 19 horas.

Tras la ceremonia de premios, la plaza del Parque se transformará en un espacio cultural abierto al público con una destacada programación musical. La banda ibicenca Animals Marins será la encargada de abrir la noche, con su propuesta única en el panorama musical local. A continuación, el dúo catalán Hidrogenesse, referente del pop electrónico y la escena independiente, ofrecerá su esperado concierto, el plato fuerte de la jornada. La velada concluirá con una sesión de la dj catalana Mmmel, que pondrá el broche final a esta edición del festival con una cuidada selección musical.

La fiesta de clausura también simboliza la apertura del festival al espacio público, al recuperar la plaza como un lugar de encuentro cultural para la ciudadanía. Durante su undécima edición, el festival ha desarrollado una rica programación que ha incluido literatura, poesía, cine, humor, música y actividades formativas, tanto en Ibiza como en Sant Josep.

Con esta gran fiesta de clausura, el XI Festival Mal del Cap se consolida como una de las propuestas culturales más singulares de Ibiza y que apuesta por narrativas contemporáneas, la experimentación artística y nuevos formatos de encuentro entre creadores y público.