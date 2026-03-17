El PP de las islas apoyará que Formentera tenga un senador propio

El conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, asegura que el Govern y el PP balear respaldan la reforma constitucional para que Formentera tenga un senador propio, una propuesta que volverá a debatirse esta semana en el Congreso de los Diputados.

Costa responde así en el pleno del Parlament de este martes a las críticas de la diputada socialista Pilar Costa, que acusó al PP de haber traicionado esta reivindicación. La parlamentaria del PSIB puso el foco en la enmienda presentada por los populares para que en la Constitución se mantenga la denominación Ibiza en castellano, en lugar de Eivissa, como había planteado la Cámara balear.

Ante ello, Antoni Costa afirma que para él, que es ibicenco, y para el Govern el nombre "siempre será Eivissa", aunque defendió la enmienda al considerar que aporta "garantías técnicas y jurídicas" a la reforma.

Aun así, ha querido dejar claro que el apoyo del PP a que Formentera tenga representación propia en el Senado no está en cuestión. "El compromiso del Govern, del PP balear y del PP nacional con el senador de Formentera propio de Formentera es total y absoluto", afirma.

Costa insiste en que su partido comparte "una reivindicación histórica" para que la isla cuente con un senador propio y carga contra los socialistas por cuestionarlo. "No entiendo la demagogia que hace el Partido Socialista, que nos acusa de traicionar a Formentera cuando hemos dicho que el senador está garantizado siempre que no aprovechen esta reforma para pactar con sus socios ajenos a la misma", añade.

Por su parte, Pilar Costa acusa al PP de engañar a la ciudadanía y sostiene que su "capacidad de hacer el ridículo y de engañar no tiene límites".

La diputada socialista recuerda que hace unas semanas los populares justificaron su posición diciendo que no apoyaban la reforma por temor a que el PSOE presentara enmiendas que desfiguraran el texto. "¿Y saben qué partido ha presentado? Sorpresa, el PP", ironiza.

Además, reprocha al conseller que la enmienda planteada por su partido recupere un asunto que, durante el debate de hace casi un mes en el Congreso, solo defendió Vox. "Ustedes están secuestrados", zanja.