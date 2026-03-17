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Autocuidado y apoyo emocional: el gesto solidario de Angels of Ibiza con mujeres con cáncer

Desde el centro de estética de es Canar buscan que "estas mujeres se sientan más seguras y cuidadas durante su proceso de recuperación"

Taller gratuito de autocuidado facial para mujeres con cáncer en Angels of Ibiza.

Taller gratuito de autocuidado facial para mujeres con cáncer en Angels of Ibiza. / Angels of Ibiza

Jessica Merodio

Jessica Merodio

Ibiza

El centro de masajes y tratamientos faciales y corporales Angels of Ibiza de es Canar pone en marcha un taller solidario y gratuito de autocuidado facial dirigido a mujeres que estén atravesando un tratamiento oncológico. La iniciativa está pensada para diez participantes y la próxima sesión se celebrará el 25 de marzo a las 11 horas, con una duración aproximada de una hora.

Durante la actividad, las asistentes podrán recibir un tratamiento facial en el propio centro y aprender, paso a paso, cómo cuidar su piel. Ángela, propietaria del establecimiento e impulsora de la iniciativa, enseñará rutinas faciales adaptadas, el uso correcto de sérums y cremas, así como consejos específicos para pieles sensibles o afectadas por tratamientos oncológicos.

Sesión gratuita y solidaria de tratamientos faciales en Angels of Ibiza.

Sesión gratuita y solidaria de tratamientos faciales en Angels of Ibiza. / Angels of Ibiza

El evento se celebra cada temporada entre diciembre y abril bajo el lema 'Cuídate mientras cuidas'. Desde Angels of Ibiza señalan que esta iniciativa busca "acompañar y mimar a diez mujeres que atraviesen un proceso oncológico, creando un espacio de cuidado personal y emocional". Además, según indica el centro, el objetivo es "no solo brindar un momento de bienestar, sino también ofrecer herramientas prácticas y pautas de autocuidado", para ayudar a que "estas mujeres se sientan más seguras y cuidadas durante su proceso de recuperación".

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Las personas interesadas en participar en esta sesión o las próximas, pueden escribir al correo boldangela@yahoo.com o llamar al +34 678 300 451.

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