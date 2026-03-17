Solidaridad
Autocuidado y apoyo emocional: el gesto solidario de Angels of Ibiza con mujeres con cáncer
Desde el centro de estética de es Canar buscan que "estas mujeres se sientan más seguras y cuidadas durante su proceso de recuperación"
El centro de masajes y tratamientos faciales y corporales Angels of Ibiza de es Canar pone en marcha un taller solidario y gratuito de autocuidado facial dirigido a mujeres que estén atravesando un tratamiento oncológico. La iniciativa está pensada para diez participantes y la próxima sesión se celebrará el 25 de marzo a las 11 horas, con una duración aproximada de una hora.
Durante la actividad, las asistentes podrán recibir un tratamiento facial en el propio centro y aprender, paso a paso, cómo cuidar su piel. Ángela, propietaria del establecimiento e impulsora de la iniciativa, enseñará rutinas faciales adaptadas, el uso correcto de sérums y cremas, así como consejos específicos para pieles sensibles o afectadas por tratamientos oncológicos.
El evento se celebra cada temporada entre diciembre y abril bajo el lema 'Cuídate mientras cuidas'. Desde Angels of Ibiza señalan que esta iniciativa busca "acompañar y mimar a diez mujeres que atraviesen un proceso oncológico, creando un espacio de cuidado personal y emocional". Además, según indica el centro, el objetivo es "no solo brindar un momento de bienestar, sino también ofrecer herramientas prácticas y pautas de autocuidado", para ayudar a que "estas mujeres se sientan más seguras y cuidadas durante su proceso de recuperación".
Las personas interesadas en participar en esta sesión o las próximas, pueden escribir al correo boldangela@yahoo.com o llamar al +34 678 300 451.
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